Рубль, вероятно, продолжит укрепление в ближайшее время - "Велес Капитал"

Курс рубля, вероятно, пока продолжит укрепление к основным мировым валютам благодаря высоким ценам на нефть, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Велес Капитал".

"Рубль умеренно укрепляется утром вторника - пара доллар/рубль опустилась ниже 72 руб./$1 и вновь стремится к минимуму с июля прошлого года на уровне 71,56 руб./$1. Пара евро/рубль расположена не так далеко от минимума прошлой недели (86,94 руб./EUR1). Высокие цены на нефть позволяют российской валюте не потерять импульса к повышению", - отмечает аналитик Елена Кожухова.

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