Промсвязьбанк (ПСБ) подтверждает рекомендацию "держать" для акций "НЛМК", говорится в комментарии банка.

"Акционеры "Новолипецкого металлургического комбината" одобрили дивиденды за 1К21г в размере 7,71 рубля на акцию, говорится в сообщении компании. Как сообщалось, дивиденды за 4К20 составили 7,25 рубля на акцию. Общий размер одобренных дивидендов за январь-март составляет $600 млн. Последний день торгов с дивидендами - 21 июня, дивидендная доходность - примерно 2,9%. Напомним, что исходя из дивидендной политики, "НЛМК" направляет на выплаты акционерам 100% свободного денежного потока при соотношении чистый долг/EBITDA меньше или на уровне 1х. По итогам 1К21 соотношение было 0,65х. Мы рекомендуем держать акции НЛМК", - пишут эксперты ПСБ.

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