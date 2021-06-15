Доходность 10-летних ОФЗ может остаться вблизи 7,20% в ближайший месяц - ПСБ

Доходность 10-летних ОФЗ, скорее всего, останется вблизи текущего уровня в 7,20% годовых в ближайший месяц, полагает главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.

"Если Банк России пересмотрит среднесрочный прогноз по ключевой ставке в сторону повышения, то это может оказать давление на ближний участок кривой ОФЗ. Доходность 1-летних ОФЗ в ближайший месяц может сместиться в диапазон 6,25-6,50% годовых. В отношении 10-летних ОФЗ ожидаем сохранения доходности бумаг вблизи текущего уровня 7,20% годовых", - пишет эксперт в комментарии ПСБ.

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