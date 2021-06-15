Идея дня: Delta Air Lines - бенефициар возобновления международного авиасообщения США - "ВТБ Мои Инвестиции"

Delta Air Lines может стать одним из выгодоприобретателей возобновления международного авиасообщения США, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".

"Администрация США сформирует рабочие группы для возобновления международных перевозок с Канадой, Мексикой, ЕС и Великобританией. Delta Air Lines Inc. - новый участник топ-10 акций США - может стать одним из выгодоприобретателей возобновления международных поездок. Акции авиакомпании торгуются с дисконтом 8% относительно аналогов", - пишут аналитики инвестиционной платформы.

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