Вероятна консолидация котировок нефти около $73/барр. во вторник - Sber CIB

Вероятна консолидация котировок нефти марки Brent около уровня в $73 за баррель во вторник, инвесторы анализируют перспективы восстановления спроса в западных странах, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

Также инвесторы ждут встречи президентов России и США и заседания ФРС, так что пока рубль стабилен, отмечают эксперты инвестбанка. Если геополитическая ситуация останется спокойной, а риторика ФРС будет достаточно мягкой, к концу недели рубль может нацелиться на уровни 70-71 руб./$1, считают аналитики.

Рублёвый госдолг во вторник может быть под давлением - инвесторы ждут, что Минфин объявит параметры аукционов, а доходности бумаг развивающихся рынков растут, отмечают в Sber CIB.

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