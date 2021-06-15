Утренние прогнозы: рынок акций на старте торгов во вторник сохранит умеренный оптимизм

Аналитики рассчитывают на умеренно-позитивный старт торгов акциями во вторник и полагают, что в течение дня рынок предпочтет перейти к консолидации.

"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,1-0,4%, в районе 3865-3875 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3850, 3840 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3880, 3900 пунктов. После умеренно позитивного старта торгов индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Утренний внешний фон пока недостаточно хорош для того, чтобы стимулировать агрессивные покупки в акциях российских компаний".

BCS Express (Василий Карпунин): "Вероятно нейтральное начало торгов по индексу Мосбиржи во вторник на сложившемся к утру внешнем фоне. По индексу Мосбиржи промежуточные цели роста находятся около 3875-3895 пунктов. Тренд пока остается растущим. Его нижняя граница сейчас расположена лишь около 3600-3620 пунктов. Причин для спуска ниже этих отметок пока не появляется".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Утренний фон во вторник можно назвать нейтральным (американские фьючерсы слабо подрастают, но при этом снижаются цены на металлы и подает признаки желания скорректироваться нефть). Поэтому откроемся мы недалеко от закрытия понедельника, а потом вполне может начаться легкая фиксация прибыли, если ситуация на мировых биржах не начнет улучшаться. Но, скорее всего, и крупные инвесторы предпочтут взять паузу в преддверии заседания ФРС США в среду. От самого мероприятия никто никаких сюрпризов не ждет, важны будут слова главы ФРС Джерома Пауэлла относительно инфляции в США и намерений Федрезерва продолжить или начать сворачивать программу количественного смягчения".

Промсвязьбанк (Евгений Локтюхов): "Мы полагаем, что в целом неплохой внешний фон позволит основным российским фондовым индексам сохранить восходящую динамику. Целевым диапазоном по индексу Мосбиржи на вторник считаем 3870-3910 пунктов, с оживлением спроса на внутренние сектора".