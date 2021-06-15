Возможен рост цены нефти на текущей неделе - ПСБ

Возможно продолжение роста цены на нефть марки Brent на текущей неделе, считает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Цена на нефть марки Brent в понедельник поднимались к уровням конца 2018 года, превышая $73,5 за баррель. В плюс играли как повышенные прогнозы от инвестбанков, так и позитивные ожидания по спросу на фоне постепенного снятия ограничений на передвижения. На утро вторника ближайший августовский фьючерс торгуется чуть ниже, но импульс к росту, очевидно, остается довольно сильным, - отмечает Крылова в своем комментарии. - Мы не исключаем попыток подняться к $75 за баррель и выше на текущей неделе в случае более сильных данных по запасам нефтепродуктов в США, чем на прошлой неделе, и в случае отсутствия негативных сигналов по итогам двухдневного заседания Федрезерва".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.