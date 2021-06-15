Возможна небольшая коррекция вниз по индексу Мосбиржи во вторник - "Алор Брокер"

Возможна небольшая коррекция вниз по индексу Мосбиржи во вторник, полагает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Утренний фон во вторник можно назвать нейтральным (американские фьючерсы слабо подрастают, но при этом снижаются цены на металлы и подает признаки желания скорректироваться нефть). Поэтому откроемся мы недалеко от закрытия понедельника, а потом вполне может начаться легкая фиксация прибыли, если ситуация на мировых биржах не начнет улучшаться. Но, скорее всего, и крупные инвесторы предпочтут взять паузу в преддверии заседания ФРС США в среду. От самого мероприятия никто никаких сюрпризов не ждет, важны будут слова главы ФРС Джерома Пауэлла относительно инфляции в США и намерений Федрезерва продолжить или начать сворачивать программу количественного смягчения", - отмечает эксперт инвесткомпании.

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