Цены рублевых корпоративных бондов во вторник не покажут существенной динамики

Москва. 15 июня. Котировки рублевых корпоративных облигаций во вторник не покажут существенной динамики на фоне смешанных сигналов с мировых рынков капитала, инвесторы внутреннего долгового рынка продолжают следить за информационным потоком в преддверии встречи президентов России и США, запланированной на 16 июня, отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Президент США Джо Байден собрал группу экспертов по России, включая бывших чиновников администрации экс-президента Дональда Трампа, для подготовки к саммиту с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, эксперты "призвали Байдена не проводить совместную пресс-конференцию с Путиным" и "не предоставлять ему никакой возможности" попытаться затмить переговоры новыми публичными предложениями. Отмечается, что среди экспертов не было прямых разногласий по подходу, который следует избрать Байдену во время встречи с российским лидером.

В США в понедельник обновили максимумы индексы акций S&P 500 (+0,2%) и Nasdaq (+0,7%), просел Dow Jones (-0,3%). S&P 500 завершил рекордом 29-е торги в текущем году, Nasdaq обновил исторический максимум впервые с конца апреля за счет роста акций высокотехнологического сектора. Доходность 10-летних UST во вторник снизилась в район 1,48% годовых после роста накануне выше 1,5% годовых.

Во вторник в Азии динамика индексов акций смешанная (японский Nikkei 225 вырос на 1,1%, китайский Shanghai Composite теряет 0,7%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,7%), но "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,2%).

Инвесторы ждут итогов заседания Федеральной резервной системы, которое пройдет 15-16 июня. По итогам очередной встречи руководства американского ЦБ, помимо традиционного заявления о ставке и объеме выкупа активов, будут опубликованы экономические прогнозы, а также ожидания относительно дальнейшей динамики процентных ставок.

Эксперты полагают, что ФРС не станет давать сигналы о планах постепенного сокращения объема выкупа облигаций ранее, чем в августе-сентябре текущего года.

При этом точечный график прогнозов (dot plot) - диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав федеральных резервных банков в отношении процентных ставок, может показать, что все 18 руководителей ЦБ ожидают по крайней мере одного повышения ставки в 2023 году, прогнозирует более половины респондентов Bloomberg.

На нефтяном рынке цены утром во вторник не оставляют попыток роста на фоне затягивания переговоров по иранской ядерной сделке. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 9:02 МСК составила $73,11 за баррель (+0,3% и +0,2% накануне), июльская цена WTI - $71,12 за баррель (+0,3% и -0,04% в понедельник).

Переговоры по иранской ядерной сделке вряд ли завершатся до президентских выборов в ИРИ, запланированных на 18 июня, сообщает S&P Global Platts со ссылкой на заявление замглавы МИД республики Аббаса Арагчи.

Аналитики отмечают, что если Иран не восстановит экспорт в краткосрочном периоде, ОПЕК+ придется дальше наращивать добычу, чтобы удовлетворить ожидаемый спрос.

Некоторую обеспокоенность инвесторов вызывает эпидемиологическая ситуация в Европе. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник объявил о продлении ограничительных мер в Англии еще на четыре недели, отодвинув срок их снятия с 21 июня на 19 июля, ради охвата вакцинацией от COVID-19 более значительного числа жителей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник была крайне низкой из-за официального выходного дня в России - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил всего 481,05 млн рублей, из которых на основные торги пришлось 459,66 млн рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 14 июня вырос на 0,09% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 107,42 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (12-14 июня) 0,15%, поднявшись до 720,5 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Сбербанк-001Р-SBER16" (+0,9%), "Роснефть-07" (+0,71%) и "ГТЛК-001Р-09" (+0,45%), а в лидерах снижения - облигации "ГТЛК-001Р-14" (-1,1%), "Газпром Капитал БО-001Р-04" (-0,42%) и "АФК Система-1Р-15" (-0,38%).