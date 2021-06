Brent - $73,12 за баррель

Американские фондовые индексы завершили понедельник без единой динамики. Фондовые индексы государств АТР демонстрируют разнонаправленные изменения в ходе торгов во вторник. Цены на нефть повышаются в ходе торгов во вторник.

Американские фондовые индексы завершили понедельник без единой динамики, при этом Dow Jones Industrial Average снизился.

Standard & Poor's 500 завершил рекордом 29-е торги в текущем году, причем значение индикатора вышло "в плюс" только в последние 15 минут торгов, отмечает MarketWatch. Рост котировок акций высокотехнологического сектора способствовал тому, что Nasdaq Composite обновил исторический максимум впервые с конца апреля.

Инвесторы ждут итогов заседания Федеральной резервной системы, которое пройдет 15-16 июня.

По итогам очередной встречи руководства американского ЦБ, помимо традиционного заявления о ставке и объеме выкупа активов, будут опубликованы экономические прогнозы, а также ожидания относительно дальнейшей динамики процентных ставок.

Эксперты полагают, что ФРС не станет давать сигналы о планах постепенного сокращения объема выкупа облигаций ранее, чем в августе-сентябре текущего года.

При этом точечный график прогнозов (dot plot) - диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав федеральных резервных банков в отношении процентных ставок, может показать, что все 18 руководителей ЦБ ожидают по крайней мере одного повышения ставки в 2023 году, прогнозирует более половины респондентов Bloomberg.

"Все дело в процентных ставках и любых возможных изменениях в формулировках Федрезерва", - отмечает главный экономический аналитик Capitol Securities Management Кент Энгельке.

"Не ожидается, что в заявлении Федрезерва в среду будет какой-то фейерверк, но это важное заседание, поскольку оно даст ключ к пониманию реакции центробанка на ускорение инфляции", - полагает главный рыночный аналитик Markets.com Нил Уилсон. Он напомнил, что ранее ФРС говорила о готовности позволить потребительским ценам "немного накалиться летом".

Цена бумаг производителя электромобилей Lordstown Motors рухнула по итогам торгов на 18,8% после ухода из компании главного исполнительного и главного финансового директоров.

Акции Ferrari N.V. (SPB: RACE), выпускающей автомобили на традиционных двигателях, подешевели на 2,9%. Аналитики Goldman Sachs ухудшили рекомендации для них до "продавать" с "покупать" на опасениях, что электромобили будут создавать всё более сильную конкуренцию.

Среди компаний, входящих в расчет Dow Jones, наиболее существенно снизилась цена бумаг JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) (-1,7%), Walgreens Boots Alliance (SPB: WBA) (-1,6%) и Dow Inc. (SPB: DOW) (-1,5%).

В то же время рыночная стоимость Chipotle Mexican Grill (SPB: CMG) поднялась на 1,8%. Эксперты Raymond James включили бумаги ресторанной сети в список наиболее привлекательных для покупки.

Кроме того, аналитики подняли рекомендацию для акций еще одного владельца сетевых ресторанов Wendy's до "покупать" с "нейтрального уровня", что вызвало повышение котировок на 1%.

Среди акций из S&P 500 сильнее всего выросли цены бумаг ResMed Inc. (SPB: RMD) (+6%), MarketAxess Holdings (SPB: MKTX) Inc. (+3,1%) и Adobe Inc. (SPB: ADBE) (+2,9%).

Также повысилась капитализация Apple Inc. (SPB: AAPL) (+2,5%), Facebook Inc. (SPB: FB) (+1,7%) и Alphabet Inc. (SPB: GOOG) (+0,8%).

Значение Dow Jones Industrial Average в понедельник снизилось на 0,25% и составило 34393,75 пункта.

Между тем индекс Standard & Poor's 500 за день увеличился на 0,18% - до 4255,15 пункта.

Nasdaq Composite по итогам торгов поднялся на 0,74% и достиг 14174,14 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют разнонаправленные изменения в ходе торгов во вторник.

"В какой-то момент игнорирование опасений по поводу инфляции больше не убедит инвесторов, поэтому мы продолжим обращать внимание на то, что Федрезерв говорит о своих ожидания в отношении экономического роста, инфляции и процентных ставок", - сказала агентству стратег по мировым рынкам JPMorgan Asset Management Марселла Чоу.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:05 МСК поднялся на 1,02%.

В число лидеров повышения котировок входят акции Eisai Co. (+6,2%), NEC Corp. (+4,9%) и Taiyo Yuden Co. (+3,9%).

Рыночная стоимость производителя потребительской электроники Sony Group Corp. растет на 1,4%, выпускающей полупроводники Advantest Corp. - на 1,8%.

Лидерами снижения выступают бумаги J. Front Retailing Co. (-2,9%), Kajima Corp. (-2,6%) и IHI Corp. (-2,4%).

Цена бумаг инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. опустилась на 0,2%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. - на 0,2%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:15 МСК снизился на 0,86%, тогда как гонконгский Hang Seng потерял 0,85%.

Наиболее существенные потери в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже несут акции сети ресторанов Haidilao International Holding (-4,2%), производителя электроинструментов Techtronic Industries Co. (-3,5%) и производителя биологических препаратов Wuxi Biologics (Cayman) Inc. (-3,2%).

Котировки бумаг производителя потребительской электроники Xiaomi Corp. снижаются на 0,4%, одного из ключевых игроков сферы интернет-услуг КНР Meituan - на 1,6%.

В лидерах роста оказались бумаги производителя электромобилей BYD Co. (+4,5%), выпускающей традиционные машины Geely Automobile Holdings (+3,4%) и крупнейшего производителя молочной продукции в стране China Mengniu Dairy Co. (+2,5%).

Акции интернет-гигантов Tencent Holdings и Alibaba Group Holding прибавляют в цене по 0,6%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:20 МСК вырос на 0,08%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. увеличилась на 0,4%, другого представителя отрасли SK Hynix Inc. - на 1,2%.

Цена бумаг автопроизводителя Hyundai Motor Co. опустилась на 0,2%, бумаги Kia Corp. практически не меняются в цене.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 8:21 МСК прибавил 1,05%.

Представители Резервного банка Австралии (RBA) пришли к выводу, что пока "преждевременно" рассматривать вопрос о сворачивании программы выкупа облигаций, свидетельствует протокол июньского заседания австралийского ЦБ.

По итогам июньского заседания RBA сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне в 0,1% годовых, как и полагало большинство экономистов. При этом руководство ЦБ подтвердило свою приверженность сохранению сверхмягкой денежно-кредитной политики по крайней мере до 2024 года, когда инфляция, как ожидается, вернется в диапазон 2-3%.

Рыночная стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto повысилась на 0,6% и на 1,5% соответственно.

Цены на нефть повышаются в ходе торгов во вторник на фоне снижения перспектив достижения соглашения по иранской ядерной программе в ближайшее время.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:17 МСК во вторник составляет $73,12 за баррель, что на $0,26 (0,36%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $0,17 (0,2%) - до максимальных с апреля 2019 года $72,86 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $71,13 за баррель, что на $0,25 (0,35%) выше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в понедельник стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,03 (0,04%) - до $70,88 за баррель.

Переговоры по иранской ядерной сделке вряд ли завершатся до президентских выборов в ИРИ, запланированных на 18 июня, сообщает S&P Global Platts со ссылкой на заявление замглавы МИД республики Аббаса Арагчи. "Если обсуждения затянутся, есть вероятность, что новое правительство займет другую позицию в переговорах, что может еще больше отсрочить достижение соглашения", - считают аналитики ING.

Они ожидают, что Иран увеличит поставки с текущих 2,4 млн баррелей в сутки (б/с) до 2,6 млн б/с в третьем квартале и до 3 млн б/с в четвертом квартале. Однако, если переговоры растянутся на второе полугодие, эти поставки находятся под вопросом.

Аналитики отмечают, что если Иран не восстановит экспорт в краткосрочном периоде, ОПЕК+ придется дальше наращивать добычу, чтобы удовлетворить ожидаемый спрос.

Тем временем управление энергетической информации Минэнерго США повысило прогноз добычи трудноизвлекаемой нефти в июне на 32 тыс. б/с с ранее ожидавшихся 7,765 млн б/с против 7,707 млн б/с в мае. В июле EIA ожидает увеличения добычи до 7,803 млн б/с.

Некоторую обеспокоенность инвесторов вызывает эпидемиологическая ситуация в Европе. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник объявил о продлении ограничительных мер в Англии еще на четыре недели, отодвинув срок их снятия с 21 июня на 19 июля, ради охвата вакцинацией от COVID-19 более значительного числа жителей.