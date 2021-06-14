Изменения рубля к доллару и евро вечером незначительные на фоне противоречивых внешних факторов

Москва. 14 июня. Изменения доллара США и евро незначительные в ходе вечерних торгов на "Московской бирже" в понедельник, рубль относительно стабилен по отношению к бивалютной корзине на фоне противоречивых внешних сигналов; поддержку нацвалюте оказывают растущие цены на нефть. Участники внутреннего валютного рынка находятся также в ожидании встречи президентов России и США, запланированной на 16 июня.

Курс доллара США составил 72,0875 руб./$1 в 19:00 МСК, что всего на 4,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов, состоявшихся 11 июня. Евро к этому моменту стоил 87,4 руб./EUR1, подорожав на 7,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла всего на 1 копейку - до 78,98 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", изменения курса рубля по отношению к доллару и евро на вечерних торгах 14 июня незначительные на фоне пониженной активности из-за официального выходного дня в России и в ожидании важных событий, которые состоятся на этой неделе. С одной стороны, глобальные инвесторы ждут итогов июньского заседания Федеральной резервной системы США, а с другой стороны - участники рынка также пристально следят за новостями на геополитическую тематику, которые создают информационный фон в преддверии запланированной на 16 июня личной встречи президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена. При этом растущие цены на нефть оказывают поддержку нацвалюте, в то время как ситуация на мировых фондовых площадках с открытием торгов в США постепенно стала ухудшаться.

Темпы роста нефтяных котировок ускорились к вечеру понедельника, в результате они достигли максимума более чем за два года. Ускорение вакцинации против COVID-19 в различных странах поможет улучшению экономической ситуации, а также снятию ограничений на путешествия, полагают эксперты. Это способствует повышению оптимизма, что спрос на топливо будет увеличиваться. Котировки августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures на 19:00 МСК составили $73,28 за баррель, что на 0,81% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Это самый высокий уровень с весны 2019 года. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени увеличилась на 0,79% и достигла $71,47 за баррель, что является рекордном с октября 2018 года.

Согласно опросу CBS News, американцы стали более спокойно встречаться с друзьями, возвращаться на работу, а также посещать массовые мероприятия. Тем временем, среднедневной объем авиаперевозок в США впервые с начала пандемии превысил 2 млн пассажиров. Ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) заявило, что мировой спрос на нефть вернется к допандемийному уровню к концу 2022 года. В 2021 году, как ожидают эксперты, спрос увеличился на 5,4 млн баррелей в сутки - до 96,4 млн б/с, а в 2022 году - на 3,1 млн б/с.

Европейские фондовые индексы завершили торги в понедельник с позитивной динамикой. Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила в интервью Politico, что стимулирующая денежно-кредитная политика будет сохраняться до тех пор, пока не появятся ясные сигналы заметного и стабильного экономического восстановления. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,2% относительно уровня на закрытие предыдущих торгов. Статданные, опубликованные в понедельник, показали более значительный, чем ожидалось, рост промышленного производства в еврозоне в апреле. Его объем увеличился на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали повышение на 0,3%. В годовом выражении промпроизводство выросло на 39,3%, что обусловлено эффектом низкой базы.

Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 умеренно снижаются в начале сессии в понедельник, в то время как технологический индикатор Nasdaq Composite немного подрастает в ожидании очередного заседания Федеральной резервной системы, которое пройдет 15-16 июня. По итогам очередной встречи руководства американского ЦБ, помимо традиционного заявления о ставке и объеме выкупа активов, будут опубликованы экономические прогнозы, а также ожидания относительно дальнейшей динамики процентных ставок.

Эксперты полагают, что ФРС не станет давать сигналы о планах постепенного сокращения объема выкупа облигаций ранее, чем в августе-сентябре текущего года. При этом точечный график прогнозов (dot plot) - диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав Федеральных резервных банков в отношении процентных ставок, может показать, что все 18 руководителей ЦБ ожидают по крайней мере одного повышения ставки в 2023 году, прогнозирует более половины респондентов Bloomberg.

По словам президента инвестиционной группы "Московские партнеры" Евгения Когана, "неделя для нашей валюты будет весьма волнительной. С одной стороны, масса факторов за укрепление рубля. В самое ближайшее время начинается налоговый период. Соответственно, потребуется достаточно много рублей для оплаты налогов, экспортеры будут продавать выручку. Цены на товарных рынках высокие, так что продавать придется много. С другой стороны, ощутимые дивидендные выплаты будут работать в обратном направлении. Но самое главное - итоги саммита Байден-Путин и спекуляции вокруг, и это самый главный фактор. Услышим что-то хорошее, рублю прямая дорога на 70 руб./$1. Не услышим, можем и до 73 руб./$1 запросто прогуляться".

В свою очередь директор департамента инвестиционного анализа и обучения компании "Универ Капитал" Андрей Верников также отмечает, что "важным событием текущей недели станет встреча президентов РФ и США. Отсутствие совместной пресс-конференции по итогам встречи и "ястребиные" заявления президента США привели к тому, что у инвесторов нет эйфории. Президент России Владимир Путин считает, что "необходимо восстановить личные контакты, наладить прямой диалог и создать реально функционирующие механизмы взаимодействия". Эйфории нет, но любой тренд на снижение геополитических рисков рынок воспримет позитивно".

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) 14 июня Банк России не менял официальные курсы доллара и евро, которые с субботы составляют 71,6797 руб./$1 и 87,3274 руб./EUR1 соответственно. Таким образом, доллар торгуется на "Московской бирже" на 40,78 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 7,26 копейки выше официального курса.

Торги по доллару расчетами "сегодня" на "Московской бирже" в понедельник не проводились в связи с официальным выходным днем в России. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 44,59 копейки по отношению к 11 июня и составил 72,2138 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $877,551 млн.

Торги по евро расчетами "сегодня" на "Московской бирже" также не проводились в понедельник. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 35,4 копейки по отношению к пятнице и составил 87,4795 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR84,433 млн.

В силу того, что в России 14 июня официально объявлен выходным днем, ставки MosPrime Rate межбанковских кредитов в этот день не рассчитывались.