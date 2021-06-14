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14 июня 2021 года 19:17

Рынок акций РФ продолжил обновлять максимумы в преддверии саммита США-РФ и заседания ФРС США

Москва. 14 июня. Рынок акций РФ в понедельник продолжил рост вслед за фондовой Европой и нефтью (Brent превысила $73 за баррель) в ожидании на неделе заседания Федрезерва США, а также саммита глав США-Россия; обновили максимумы индекс МосБиржи и лидировавшие бумаги "АЛРОСА".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3860,18 пункта (+0,5%, максимум сессии и новый пик - 3862,39 пункта), индекс РТС - 1687,37 пункта (+0,5%); динамика цен blue chips на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась смешанной в пределах 2,9%.

Доллар просел до 72,07 рубля (-0,06 рубля).

Лидеры страны НАТО на саммите в понедельник обсудили предстоящие переговоры президента США Джо Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

Столтенберг отметил, что НАТО будет и впредь придерживаться в отношениях с РФ сочетанию усиления обороны с готовностью к диалогу. Союзники обсудили тему Китая и, по словам Столтенберга, "было хорошее единство мнений".

По его словам, "внешняя политика Китая угрожает нашей безопасности". "Китай сотрудничает с РФ, в том числе - проводит с ней военные учения", - констатировал генсек.

Акции "АЛРОСА" (+2,9%, до 139,13 рубля) продолжили отыгрывать улучшение конъюнктуры рынка алмазной продукции и неплохой отчет компании, вышедший на прошлой неделе. Продажи алмазно-бриллиантовой продукции "АЛРОСА" за 5 месяцев выросли в 2 раза - до $1,926 млрд против $959,9 млн годом ранее. В том числе, продажи алмазного сырья составили $1,855 млрд, бриллиантов - $71 млн.

Также подорожали акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,7% и +1,7% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,6%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,4% и +0,4% "префы"), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,1%).

Акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,7%, до 539,9 рубля) закрыли утренний дивидендный "гэп" (дивиденды за второе полугодие 2020 года - 6,94 рубля на акцию).

Подешевели акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-2,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,9%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (-0,8%), бумаги "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,3%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-0,2%).

Как отмечает аналитик ГК "Финам" Александр Ковалев, нефтяной и европейский рынки открыли новую неделю с позитивным настроем, подпитываемым ожиданиями дальнейшего восстановления глобальной экономики. После принятого в минувший четверг решения ЕЦБ оставить параметры программы выкупа облигаций неизменными, внимание инвесторов на этой неделе переключится на ФРС, которая будет решать вопросы ДКП 16 июня.

Позитивным фактором для Европы стали данные по объему промпроизводства в еврозоне за апрель (показатель вырос на 39,3% г/г и превысил ожидания), которые подчеркнули поступательное восстановление европейской экономики от воздействия пандемии COVID-19. Нефть также растет на фоне неплохой эпидемиологической обстановки в мире - постепенное снятие коронавирусных ограничений и восстановление экономической активности в ЕС, США и других регионах положительно сказывается на спросе на "черное золото". Аналитики Международного энергетического агентства в минувшую пятницу отметили, что странам ОПЕК+ стоит рассмотреть опцию ускорения добычи в целях удовлетворения растущего спроса.

Как отмечает президент ИГ "Московские партнеры" Евгений Коган, на неделе инвесторы ждут комментариев от Федрезерва США. На прошлой неделе инфляция в США показала свой "звериный оскал", но рынки при этом сделали вид, что лучше просто не бывает: ФРС будет печатать деньги годами, ничего особенно не изменится, ну а инфляция, по всей видимости, сама куда-то "испарится". Другие важные события недели - ядерные переговоры с Ираном, продолжение саммита G7, саммиты ЕС-США и глав США-РФ. В зависимости от того, сколько иранской нефти будет допущено на рынок, цены на нефть марки Brent могут вырасти до $75 или упасть до $65 за баррель.

Также стоит отметить новый виток обострения отношений между ЕС и Великобританией. Причиной стал протокол по Северной Ирландии, заключенный в рамках соглашения о Brexit. Великобритания собирается в одностороннем порядке пересмотреть одно из положений документа, чтобы не допустить перебоев с поставками продовольствия в Северную Ирландию. Евросоюз, в свою очередь, угрожает торговыми санкциями, отмечает эксперт.

На неделе есть ряд факторов, выступающих в пользу укрепления рубля. В ближайшее время начинается налоговый период, соответственно, потребуется достаточно много рублей для оплаты налогов, экспортеры будут продавать выручку. С другой стороны, ощутимые дивидендные выплаты будут работать в обратном направлении. Главным фактором станут итоги саммита Байден-Путин и спекуляции вокруг. Если появятся оптимистичные новости, доллар может откатиться в район 70 руб./$1, в противном случае возможен спекулятивный отскок в район 73 руб./$1, считает Коган.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, тренд на снижение геополитических рисков рынок акций РФ воспримет позитивно.

На неделе предстоит много событий, которые могут повлиять как на котировки сырьевых товаров, так и на котировки акций. Спрос на нефть растет быстрыми темпами. Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем ежемесячном отчете в пятницу сообщило, что Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) необходимо увеличить добычу для удовлетворения восстанавливающегося спроса. Goldman Sachs ожидает, что этим летом цена на нефть марки Brent вырастет до $80 за баррель, поскольку массовая вакцинация против COVID-19 повысит экономическую активность во всем мире. Также появились прогнозы о том, что цена на нефть марки Brent вырастет до $100 за баррель в связи с тем, что она сильно отстала в росте от цен на другие сырьевые товары. В данный момент сильная зона поддержка на графике нефти находится в диапазоне $69,3-70,6 за баррель. После пробития вниз отметки $69,3 можно будет констатировать, что "нефтемедведи" победили.

В среду во второй половине дня ожидается решение по денежно-кредитной политике ФРС и пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла. Инвесторы ждут намеков на сроки, когда центральный банк начнет сокращать свою программу покупки активов в период кризиса объемом $120 млрд в месяц. Президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер, президент ФРС Филадельфии Патрик Харкер и президент ФРС Сан-Франциско Мэри Дейли считают, что экономическая активность восстановилась достаточно для того, чтобы начать обсуждать сокращение программы, но они в меньшинстве, так как безработица находится на высоком уровне.

Также важным событием текущей недели станет встреча президентов РФ и США. Отсутствие совместной пресс-конференции по итогам встречи и ястребиные заявления президента США привели к тому, что у инвесторов нет эйфории. Президент России Владимир Путин считает, что "необходимо восстановить личные контакты, наладить прямой диалог и создать реально функционирующие механизмы взаимодействия". Эйфории нет, но любой тренд на снижение геополитических рисков рынок воспримет позитивно, считает Верников.

В США индексы акций выросли в минувшую пятницу на 0,04-0,4%, при этом S&P 500 (+0,2%) достиг нового рекорда закрытия, несмотря на данные об ускорении инфляции в США.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в мае подскочили на 5% относительно того же месяца прошлого года - темпы инфляции ускорились по сравнению с 4,2% в апреле и были максимальными более чем за 12 лет, с августа 2008 года, показали данные министерства труда страны, обнародованные днем ранее. В то же время рост потребительских цен в помесячном выражении в мае замедлился до 0,6% с 0,8% в апреле.

Опасения, связанные с растущим инфляционным давлением в США, несколько ослабли после публикации майских данных об инфляции в стране. Инвесторы все больше сходятся во мнении о том, что рост ценового давления в Штатах связан с эффектом "низкой базы" 2020 года и будет временным, как и ожидают в руководстве Федеральной резервной системы (ФРС).

В Азии в понедельник выросла Япония (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, биржи Гонконга и материкового Китая не работают - отмечается Праздник драконьих лодок) на фоне ослабления карантинных ограничений, "плюсует" Европа (индексы CAC 40, FTSE растут на 0,2%, DAX просел на 0,1%), нет единого вектора в США (индекс S&P 500 проседает на 0,3%, Nasdaq растет на 0,2%).

Правительство Японии отменило режим чрезвычайной ситуации в Токио и ослабило ограничения еще в трех префектурах страны благодаря устойчивому снижению заболеваемости COVID-19.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на очередное заседание Банка Японии, которое пройдет 17-18 июня. Эксперты рассчитывают, что японский ЦБ продлит срок действия антикризисных программ, поскольку экономике все еще нужна дополнительная поддержка, пишет Trading Economics.

Статданные по японской экономике, опубликованные в понедельник, показали увеличение промпроизводства в стране в апреле на 2,9%. Оценка роста была пересмотрена с повышением с предварительно объявленных 2,5%.

На нефтяном рынке цены в понедельник продолжают подъем, цена Brent к 18:50 МСК находилась на $0,4 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов акциями на Мосбирже в пятницу. Стоимость августовских фьючерсов на Brent составила $73,21 за баррель (+0,7% и +0,2% в пятницу), июльская цена WTI - $71,35 за баррель (+0,6% и +0,9% в пятницу).

Оптимизм трейдеров в отношении перспектив спроса на нефть в развитых странах повышается благодаря быстрой вакцинации и снятию карантинных ограничений. Среднедневной объем авиаперевозок в США впервые с начала пандемии превысил 2 млн пассажиров.

Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует, что мировой спрос на нефть вернется к допандемийному уровню к концу 2022 года. В 2021 году, как ожидают в МЭА, спрос увеличился на 5,4 млн б/с - до 96,4 млн б/с, а в 2022 году - на 3,1 млн б/с.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (+15%), ПАО "Нижнекамскшина" (MOEX: NKSH) (+10,6%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+4,4% "префы"), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+3,5%), ГДР Ros Agro (MOEX: AGRO) (+3,1%), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (+3%), акции ПАО "ОР" (MOEX: ORUP) (+2,6%), АДР HeadHunter (MOEX: HHRU) (+2,1%), бумаги Petropavlovsk (MOEX: POGR) (+2,1%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+2%).

Упали из-за отсечки на бирже дивидендов за 2020 год акции "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (-9,6%, до 0,2659 рубля; дивиденды - 0,0259 рубля на акцию), также подешевели акции ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (-8,3%), ПАО "ТНС Энерго Нижний Новгород" (MOEX: NNSB) (-3,3% и -6,2% "префы"), "префы" ПАО "Пермэнергосбыт" (MOEX: PMSB) (-2,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 55,26 млрд рублей (из них 7,55 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 7,22 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 5,06 млрд рублей на акции "АЛРОСА").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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