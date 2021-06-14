Инвесторы проявляют осторожность на рынке акций РФ в понедельник - BCS Express

Инвесторы проявляют осторожность на отечественном рынке акций в понедельник в преддверии заседания ФРС США и встречи президентов России и США, запланированных на 16 июня 2021 года, говорится в комментарии BCS Express.

"Индекс Мосбиржи в понедельник консолидируется выше уровней предыдущих максимумов. Обороты торгов ниже среднего из-за выходного по случаю празднования Дня России. Помимо этого, нейтральной динамике способствует осторожность инвесторов в преддверии двух важных событий, запланированных на среду 16 июня: заседания ФРС США и встречи президентов России и США. Неопределенность, связанная с ними, удерживает инвесторов от активного позиционирования. При этом за ФРС следят не только российские, но и все остальные мировые инвесторы, что отражается в умеренной динамике мировых фондовых индексов, - отмечают эксперты инвесткомпании, - Долларовый РТС выглядел чуть хуже рублевого индекса, поскольку рубль слабел из-за неопределенности, связанной с геополитикой".

Аналитики также отмечают, что в лидерах по темпам роста в понедельник находятся депозитарные расписки "Русагро", которые прибавляют 3,6%. Поддержку бумагам оказывают высокие цены на сельхозпродукцию и надежда на увеличение payout ratio в дивидендной политике.

Растут сильно и котировки обыкновенных акций "Лензолото" (+3,4%). Текущие уровни выглядят необоснованно высокими, предупреждают в BCS Express, ведь после распределения рекордных дивидендов компания с большой вероятностью может быть ликвидирована.

Цена бумаг "АЛРОСА" прибавляет 3,1%, продолжая реализовывать восходящую волну после публикации сильных данных по продажам в мае, отмечают в инвесткомпании.

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