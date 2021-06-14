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14 июня 2021 года 16:03

Рубль слегка снижается к доллару и евро в рамках коррекции после заседания ЦБ РФ и на фоне охлаждения "аппетита" к риску

Москва. 14 июня. Доллар США и евро слегка подрастают на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль немного корректируется вниз по отношению к бивалютной корзине, отыгрывая как итоги пятничного заседания Банка России, так и некоторое охлаждение у глобальных инвесторов "аппетита к риску". Участники внутреннего валютного рынка находятся также в ожидании встречи президентов России и США, запланированной на 16 июня.

Курс доллара США составил 72,2425 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 11,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов, состоявшихся 11 июня. Евро к этому моменту стоил 87,5525 руб./EUR1, подорожав на 23 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 16,5 копейки - до 79,13 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) 14 июня Банк России не менял официальные курсы доллара и евро, которые с субботы составляют 71,6797 руб./$1 и 87,3274 руб./EUR1 соответственно. Таким образом, доллар торгуется на "Московской бирже" на 56,28 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 22,51 копейки выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается по отношению к доллару и евро на дневных торгах 14 июня в рамках коррекции после состоявшегося в пятницу очередного заседания ЦБ РФ (практически всю неделю перед заседанием Центробанка нацвалюта укреплялась), а также на фоне некоторого охлаждения "аппетита к риску" на глобальных рынках. При этом поддержку рублю оказывают растущие цены на нефть. Участники внутреннего валютного рынка также пристально следят за новостями на геополитическую тематику, которые создают информационный фон в преддверии запланированной на 16 июня личной встречи президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена.

Банк России на заседании в минувшую пятницу ожидаемо повысил ключевую ставку на 50 базисных пунктов (до 5,5% годовых), при этом ЦБ РФ раздвинул временной горизонт ожидаемого возвращения инфляции к таргету - вторая половина 2022 года вместо середины 2022 года. ЦБ РФ также сообщил, что российская и мировая экономика восстанавливаются быстрее, чем ожидалось ранее, однако есть необходимость дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. По оценке регулятора, повышенное инфляционное давление может привести к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели.

Цены на нефть продолжают повышаться в понедельник после существенного роста на прошлой неделе на оптимизме, что спрос на топливо будет увеличиваться. Ускорение вакцинации против COVID-19 в различных странах поможет улучшению экономической ситуации, а также снятию ограничений на путешествия, отмечают эксперты. Между тем количество работающих в США буровых установок за прошлую неделю выросло на шесть и достигло 365, что является максимальным уровнем с апреля 2020 года. Котировки августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures на 15:00 МСК составили $73,12 за баррель, что на 0,59% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени увеличилась на 0,54% и достигла $71,29 за баррель.

Согласно опросу CBS News, американцы стали более спокойно встречаться с друзьями, возвращаться на работу, а также посещать массовые мероприятия. Тем временем, среднедневной объем авиаперевозок в США впервые с начала пандемии превысил 2 млн пассажиров. Ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) заявило, что мировой спрос на нефть вернется к допандемийному уровню к концу 2022 года. В 2021 году, как ожидают эксперты, спрос увеличился на 5,4 млн баррелей в сутки - до 96,4 млн б/с, а в 2022 году - на 3,1 млн б/с.

Европейские фондовые индексы плавно подрастают в понедельник днем на заявлениях председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард о том, что монетарные и бюджетные стимулы в еврозоне должны сохраняться до тех пор, пока не появятся сигналы "крепкого и устойчивого" восстановления экономики. В будущем необходимость экстренных мер ЕЦБ может ослабнуть, поскольку экономика восстанавливается быстрее, чем ожидалось ранее, заявила Лагард в интервью агентству Bloomberg. При этом фьючерс на американский фондовый индекс S&P 500 14 июня днем находится вблизи уровня закрытия предыдущего торгового дня, что говорит об ослаблении "бычьих" настроений на рынке США.

Американские фондовые индексы слегка выросли по итогам торгов 11 июня, при этом S&P 500 достиг нового рекорда закрытия. Опасения, связанные с растущим инфляционным давлением в США, несколько ослабли после публикации майских данных об инфляции в стране. Инвесторы все больше сходятся во мнении о том, что рост ценового давления в Штатах связан с эффектом "низкой базы" 2020 года и будет временным, как и ожидают в руководстве Федеральной резервной системы. На этой неделе пройдет очередное заседание ФРС. Трейдеры не ждут крупных шагов от американского ЦБ на этом заседании, однако полагают, что Федрезерв может объявить о намерении изменить параметры программы выкупа активов на заседании в августе или сентябре.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в мае подскочили на 5% относительно того же месяца прошлого года - темпы инфляции ускорились по сравнению с 4,2% в апреле и были максимальными более чем за 12 лет, с августа 2008 года, показали данные министерства труда страны, обнародованные днем ранее. В то же время рост потребительских цен в помесячном выражении в мае замедлился до 0,6% с 0,8% в апреле.

По словам президента инвестиционной группы "Московские партнеры" Евгения Когана, "неделя для нашей валюты будет весьма волнительной. С одной стороны, масса факторов за укрепление рубля. В самое ближайшее время начинается налоговый период. Соответственно, потребуется достаточно много рублей для оплаты налогов, экспортеры будут продавать выручку. Цены на товарных рынках высокие, так что продавать придется много. С другой стороны, ощутимые дивидендные выплаты будут работать в обратном направлении. Но самое главное - итоги саммита Байден-Путин и спекуляции вокруг, и это самый главный фактор. Услышим что-то хорошее, рублю прямая дорога на 70 руб./$1. Не услышим, можем и до 73 руб./$1 запросто прогуляться".

В свою очередь директор департамента инвестиционного анализа и обучения компании "Универ Капитал" Андрей Верников также отмечает, что "важным событием текущей недели станет встреча президентов РФ и США. Отсутствие совместной пресс-конференции по итогам встречи и "ястребиные" заявления президента США привели к тому, что у инвесторов нет эйфории. Президент России Владимир Путин считает, что "необходимо восстановить личные контакты, наладить прямой диалог и создать реально функционирующие механизмы взаимодействия". Эйфории нет, но любой тренд на снижение геополитических рисков рынок воспримет позитивно".

В силу того, что в России 14 июня официально объявлен выходным днем, ставки MosPrime Rate межбанковских кредитов в этот день не рассчитывались.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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