Вероятный уровень дивидендов Русагро за 2021г может стать драйвером роста цены GDR - BCS Express

Вероятный уровень дивидендов "Русагро" по итогам 2021 года может стать сильным драйвером роста для котировок бумаг группы, считают аналитики BCS Express.

Глобальные депозитарные расписки (GDR) группы "Русагро" в понедельник прибавляют более 2% и торгуются выше 1000 рублей за бумагу. Последний раз, если не считать короткого всплеска на прошлой неделе, бумаги компании были на этих уровнях более 5 лет назад (в мае 2016 года), отмечают эксперты.

"За последние 5 лет холдинг значительно изменился. Компания нарастила объем производства и достигла высокого уровня диверсификации продукции и вертикальной интеграции производственного процесса. Это стало возможным благодаря активной инвестиционной программе, которую проводила компания, а также некоторым мерам государственной политики в отношении поддержки компаний АПК", - указывают аналитики BCS Express.

"На фоне дефицита производства в 2020 году мировые цены на продовольствие выросли, что подстегнуло рост прибыли компаний агропромышленного сектора. Вместе с этим появился потенциал для роста дивидендов. В предыдущие годы компания достаточно много средств вкладывала в расширение через сделки M&A, за счет чего уровень долговой нагрузки оставался высоким, а дивидендные выплаты - скромными. По мере снижения инвестиционной активности и роста цен на продукцию у компании появилась возможность направить на дивиденды не 25%, а 50% прибыли за 2020 год. По итогам I квартала прибыль холдинга выросла более чем в 2 раза. При этом менеджмент говорит о возможности пересмотра дивидендной политики в сторону увеличения выплат до 50% от прибыли на регулярной основе. Таким образом, дивиденды по итогам 2021 года имеют все шансы быть ощутимо выше уровней выплат 2020 года, что является сильным драйвером роста для котировок", - отмечают в инвесткомпании.

Также эксперты BCS Express обращают внимание на тот факт, что топ-менеджмент "Русагро" регулярно покупает бумаги собственной компании, что может говорить об уверенности в перспективах и высокой мотивации к созданию стоимости для акционеров.

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