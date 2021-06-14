Индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 4220-4270п в понедельник - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 4220-4270 пунктов в течение торговой сессии в понедельник, говорится в комментарии старшего аналитика "Фридом Финанс" Анны Пильгуновой.

"Технически индекс S&P 500 по-прежнему находится в долгосрочном восходящем тренде. Накануне индексу широкого рынка удалось завершить торговую сессию выше предыдущего исторического максимума. Индикатор RSI указывает на относительную силу "быков", а MACD остается на положительной территории, поэтому продолжение восходящего движения наиболее вероятно. Ближайшей целью для "быков" выступает уровень 4300 пунктов", - пишет эксперт инвесткомпании.

Также Пильгунова отмечает, что в фокусе внимания инвесторов на текущей неделе будет заседание ФРС по дальнейшей денежно-кредитной политике.

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