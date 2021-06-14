Вероятна консолидация рубля в диапазоне 72-73 руб./$1 в понедельник-вторник - BCS Express

Вероятна консолидация курса рубля к доллару в диапазоне 72-73 руб./$1 в преддверии встречи президентов России и США (16 июня), говорится в комментарии BCS Express.

"Валютная пара USD/RUB в понедельник-вторник может консолидироваться в торговом диапазоне 72-73 руб./$1 в преддверии встречи лидеров России и США 16 июня. Фундаментально российская валюта имеет все шансы на дальнейшее укрепление, в том числе благодаря дорогой нефти, однако краткосрочно ключевую роль может иметь геополитический фактор", - отмечают аналитики BCS Express.

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