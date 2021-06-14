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14 июня 2021 года 11:38

Рынок акций РФ утром обновил максимум индекса МосБиржи и залег в боковик

Москва. 14 июня. Рынок акций РФ утром в понедельник подрос на фоне благоприятной внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (нефть Brent превысила $73 за баррель), после чего залег в боковик в ожидании свежих новостей, индекс МосБиржи обновил исторический максимум и сдал назад.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3845,41 пункта (+0,1%, максимум сессии и новый пик - 3857,21 пункта), индекс РТС - 1677,58 пункта (-0,1%); динамика цен blue chips на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) смешанная в пределах 1,8%.

Доллар стоит 72,21 рубля (+0,08 рубля).

Подорожали акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,6%), "Московской Биржи" (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,4% и +1,1% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,1%).

Просели из-за отсечки на бирже дивидендов за второе полугодие 2020 года акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,6%, до 533,1 рубля; дивиденды - 6,94 рубля на акцию), также подешевели акции Polymetal (MOEX: POLY) (-1,8%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-1,4%), бумаги "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,5% и -0,2% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,1%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (-0,1%).

По словам гендиректора ИК "Иволга Капитал" Андрея Хохрина, российские акции продолжают рост, восходящий тренд продолжается, но потенциал дальнейшего подъема сокращается. Тем не менее и к глубокому падению рынок пока не готов.

Американский рынок акций однозначно остается в растущем тренде, но рост происходит при предельно низкой волатильности, что делает его рискованным. Со временем инфляционное давление самым драматичным образом должно сказаться и на глобальном облигационном рынке, и на рынке акций, но это время еще не наступило. Рынок нефти находится в состоянии беспечности, в отличие от рынков акций, и серьезная коррекция здесь вполне возможна, считает эксперт.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, тренд на снижение геополитических рисков рынок акций РФ воспримет позитивно.

На неделе предстоит много событий, который могут повлиять как на котировки сырьевых товаров, так и на котировки акций. Спрос на нефть растет быстрыми темпами. Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем ежемесячном отчете в пятницу сообщило, что Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) необходимо увеличить добычу для удовлетворения восстанавливающегося спроса. Goldman Sachs ожидает, что этим летом цена на нефть марки Brent вырастет до $80 за баррель, поскольку массовая вакцинация против COVID-19 повысит экономическую активность во всем мире. Также появились прогнозы о том, что цена на нефть марки Brent вырастет до $100 за баррель в связи с тем, что она сильно отстала в росте от цен на другие сырьевые товары. В данный момент сильная зона поддержка на графике нефти находится в диапазоне $69,3-70,6 за баррель. После пробития вниз отметки $69,3 можно будет констатировать, что "нефтемедведи" победили.

В среду во второй половине дня ожидается решение по денежно-кредитной политике ФРС и пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла. Инвесторы ждут намеков на сроки, когда центральный банк начнет сокращать свою программу покупки активов в период кризиса объемом $120 млрд в месяц. Президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер, президент ФРС Филадельфии Патрик Харкер и президент ФРС Сан-Франциско Мэри Дейли считают, что экономическая активность восстановилась достаточно для того, чтобы начать обсуждать сокращение программы, но они в меньшинстве так как безработица находится на высоком уровне.

Также важным событием текущей недели станет встреча президентов РФ и США. Отсутствие совместной пресс-конференции по итогам встречи и ястребиные заявления президента США привели к тому, что у инвесторов нет эйфории. Президент России Владимир Путин считает, что "необходимо восстановить личные контакты, наладить прямой диалог и создать реально функционирующие механизмы взаимодействия". Эйфории нет, но любой тренд на снижение геополитических рисков рынок воспримет позитивно, считает Верников.

В США индексы акций выросли в пятницу на 0,04-0,4%, при этом S&P 500 (+0,2%) достиг нового рекорда закрытия, несмотря на данные об ускорении инфляции в США.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в мае подскочили на 5% относительно того же месяца прошлого года - темпы инфляции ускорились по сравнению с 4,2% в апреле и были максимальными более чем за 12 лет, с августа 2008 года, показали данные министерства труда страны, обнародованные днем ранее. В то же время рост потребительских цен в помесячном выражении в мае замедлился до 0,6% с 0,8% в апреле.

Опасения, связанные с растущим инфляционным давлением в США, несколько ослабли после публикации майских данных об инфляции в стране. Инвесторы все больше сходятся во мнении о том, что рост ценового давления в Штатах связан с эффектом "низкой базы" 2020 года и будет временным, как и ожидают в руководстве Федеральной резервной системы (ФРС).

На этой неделе пройдет очередное заседание ФРС. Трейдеры не ждут крупных шагов от американского ЦБ на этом заседании, однако полагают, что Федрезерв может объявить о намерении изменить параметры программы выкупа активов на заседании в августе или сентябре.

В Азии в понедельник выросла Япония (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, биржи Гонконга и материкового Китая не работают - отмечается Праздник драконьих лодок) на фоне ослабления карантинных ограничений, "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 растут на 0,4-0,5%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%).

Правительство Японии отменило режим чрезвычайной ситуации в Токио и ослабило ограничения еще в трех префектурах страны благодаря устойчивому снижению заболеваемости COVID-19.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на очередное заседание Банка Японии, которое пройдет 17-18 июня. Эксперты рассчитывают, что японский ЦБ продлит срок действия антикризисных программ, поскольку экономике все еще нужна дополнительная поддержка, пишет Trading Economics.

Статданные по японской экономике, опубликованные в понедельник, показали увеличение промпроизводства в стране в апреле на 2,9%. Оценка роста была пересмотрена с повышением с предварительно объявленных 2,5%.

На нефтяном рынке цены в понедельник продолжают подъем, цена Brent находится на $0,5 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов акциями на Мосбирже в пятницу. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $73,33 за баррель (+0,9% и +0,2% в пятницу), июльская цена WTI - $71,46 за баррель (+0,8% и +0,9% в пятницу).

Оптимизм трейдеров в отношении перспектив спроса на нефть в развитых странах повышается благодаря быстрой вакцинации и снятию карантинных ограничений. Так, согласно опросу CBS News, американцы стали более спокойно встречаться с друзьями, возвращаться на работу, а также посещать массовые мероприятия. Тем временем, среднедневной объем авиаперевозок в США впервые с начала пандемии превысил 2 млн пассажиров.

Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует, что мировой спрос на нефть вернется к допандемийному уровню к концу 2022 года. В 2021 году, как ожидают в МЭА, спрос увеличился на 5,4 млн б/с - до 96,4 млн б/с, а в 2022 году - на 3,1 млн б/с.

За минувшую неделю Brent подорожала на 1,1%, WTI - на 1,9%.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Нижнекамскшина" (MOEX: NKSH) (+9,7%), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (+4,1%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+3,5% "префы"), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+3,4%), ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (+3%), ПАО "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+2,2%), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+1,7%).

Упали из-за отсечки на бирже дивидендов за 2020 год акции "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (-9,7%, до 0,2658 рубля; дивиденды - 0,0259 рубля на акцию), также подешевели акции "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (-2,1%), ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (-1,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 14,27 млрд рублей (из них 2,14 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 1,61 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,26 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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