BCS Express рекомендует обратить внимание на акции компаний США коммунального сектора

Аналитики BCS Express рекомендуют инвесторам обратить внимание на акции компаний США из коммунального сектора, торгующихся на Санкт-Петербургской бирже, с высокими дивидендами и потенциалом роста котировок бумаг в ближайшие месяцы, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Акции коммунальной отрасли США интересны в качестве защитной основы портфеля на период сезонного замедления рынка и слабых циклов в экономике. Текущая дивидендная доходность сектора перекрывает среднегодовую инфляцию доллара более чем в два раза. При этом большинство компаний склонно наращивать дивиденды в долг, используя низкие ставки в экономике. Суммарная доходность по топ-5 дивидендным бумагам коммунальной сферы может быть как минимум не хуже, чем по S&P 500 в текущем году, а в случае боковика в широких индексах может оказаться кратно выше основного бенчмарка", - пишет эксперт Валерий Емельянов.

Топ-5 акций, которые претендуют на то, чтобы платить высокие дивиденды на протяжении многих лет подряд и при этом имеющие потенциал роста на ближайшие месяцы - это, по мнению Емельянова, PPL Corp., Edison International, South Jersey Industries Inc., Southern Co. и NorthWestern Corp. Средняя дивидендная доходность по такому портфелю составляет 4,5%, а с учетом потенциала роста цены акций - до 15%, указывает аналитик инвесткомпании.

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