14 июня 2021 года 09:44
Утренние прогнозы: старт торгов пройдет в плюсе
Аналитики прогнозируют позитивное начало торгов на российском рынке акций в понедельник. Обороты торгов будут понижены.
"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,1-0,4%, в районе 3845-3855 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3830, 3820 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3860, 3880 пунктов. После умеренно позитивного старта торгов индекс Мосбиржи способен продолжить повышение в район 3860-3880 пунктов. Этому способствует утреннее обновление долгосрочных максимумов в нефтяных фьючерсах".
BCS Express (Игорь Галактионов): "Открытие торговой сессии по индексу Мосбиржи в понедельник пройдет, скорее всего, в небольшом плюсе. Обороты торгов могут быть ниже средних, возможна повышенная волатильность из-за эффекта тонкого рынка в отдельных менее ликвидных "фишках".
"Иволга Капитал" (Андрей Хохрин): "Тренд роста на рынке акций, думаю, продолжится. При этом после столь бурного подъема потенциал самого роста, полагаю, невелик, однако и к глубокому падению рынок не готов".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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14 июня 2021 года 16:18
Инвесторы проявляют осторожность на отечественном рынке акций в понедельник в преддверии заседания ФРС США и встречи президентов России и США, запланированных на 16 июня 2021 года, говорится в комментарии BCS Express.
"Индекс Мосбиржи в понедельник консолидируется выше уровней предыдущих... читать дальше
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14 июня 2021 года 16:03
Москва. 14 июня. Доллар США и евро слегка подрастают на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль немного корректируется вниз по отношению к бивалютной корзине, отыгрывая как итоги пятничного заседания Банка России, так и некоторое охлаждение у глобальных инвесторов "аппетита к риску". Участники внутреннего валютного рынка находятся также в ожидании встречи президентов России и США, запланированной на 16 июня. читать дальше
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14 июня 2021 года 14:56
Вероятный уровень дивидендов "Русагро" по итогам 2021 года может стать сильным драйвером роста для котировок бумаг группы, считают аналитики BCS Express.
Глобальные депозитарные расписки (GDR) группы "Русагро" в понедельник прибавляют более 2% и торгуются выше 1000 рублей за бумагу. Последний раз,... читать дальше
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14 июня 2021 года 14:03
Индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 4220-4270 пунктов в течение торговой сессии в понедельник, говорится в комментарии старшего аналитика "Фридом Финанс" Анны Пильгуновой.
"Технически индекс S&P 500 по-прежнему находится в долгосрочном восходящем тренде. Накануне индексу... читать дальше
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14 июня 2021 года 13:16
Вероятна консолидация курса рубля к доллару в диапазоне 72-73 руб./$1 в преддверии встречи президентов России и США (16 июня), говорится в комментарии BCS Express.
"Валютная пара USD/RUB в понедельник-вторник может консолидироваться в торговом диапазоне 72-73 руб./$1 в преддверии встречи лидеров... читать дальше
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14 июня 2021 года 12:29
привлекательный актив для долгосрочных инвесторов, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции".
"После публикации неудачных результатов испытаний препарата VRTX-864 котировки акций одной из крупнейших биотехнологических компаний США Vertex упали до значений... читать дальше
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14 июня 2021 года 11:38
Москва. 14 июня. Рынок акций РФ утром в понедельник подрос на фоне благоприятной внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (нефть Brent превысила $73 за баррель), после чего залег в боковик в ожидании свежих новостей, индекс МосБиржи обновил исторический максимум и сдал назад. читать дальше
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14 июня 2021 года 11:37
Возможно еще одно повышение ключевой ставки Банка России по итогам заседания 23 июля 2021 года, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".
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14 июня 2021 года 10:49
Аналитики BCS Express рекомендуют инвесторам обратить внимание на акции компаний США из коммунального сектора, торгующихся на Санкт-Петербургской бирже, с высокими дивидендами и потенциалом роста котировок бумаг в ближайшие месяцы, говорится в комментарии инвесткомпании.
"Акции коммунальной... читать дальше
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14 июня 2021 года 10:11
Аналитики BCS Express позитивно оценивают долгосрочные перспективы котировок бумаг TCS Group, сообщается в комментарии инвесткомпании.
Среди новостей, которые могли повлиять в прошедшую пятницу на динамику котировок бумаг TCS Group (+7,4%), можно отметить сообщение о приобретении 5% в... читать дальше
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14 июня 2021 года 09:45
Наиболее вероятна в ближайшее время стабилизация цен ОФЗ на текущих уровнях, считает генеральный директор инвестиционной компании "Иволга Капитал" Андрей Хохрин.
"Рынок ОФЗ немного оттолкнулся вверх от ценового "дна", в котировки уже заложено не только последнее повышение ключевой ставки (до... читать дальше
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14 июня 2021 года 09:37
Москва. 14 июня. Котировки рублевых корпоративных облигаций в понедельник могут скорректироваться вверх благодаря позитивной конъюнктуре мировых рынков после затяжного снижения, вызванного ожиданиями ужесточения монетарной политики ЦБ РФ; при этом активность торгов будет низкой из-за официального выходного дня в России, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
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14 июня 2021 года 09:33
Индекс Мосбиржи может подняться в диапазон 3860-3880 пунктов на торгах в понедельник, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".
"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,1-0,4%, в районе 3845-3855 пунктов. В качестве ближайших поддержек для... читать дальше
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14 июня 2021 года 09:25
Американские фондовые индексы слегка повысились по итогам торгов в пятницу. Японский фондовый рынок уверенно растет в понедельник. Цены на нефть продолжают расти в понедельник. читать дальше
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14 июня 2021 года 09:23
Потенциал укрепления курса рубля к доллару и евро пока остается, говорится в комментарии инвестиционной компании "Иволга Капитал".
"Рубль еще имеет потенциал к укреплению по отношению к доллару и евро и высокую вероятность его реализовать. В перспективе же национальной валюте будет проще... читать дальше
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