Утренние прогнозы: старт торгов пройдет в плюсе

Аналитики прогнозируют позитивное начало торгов на российском рынке акций в понедельник. Обороты торгов будут понижены.

"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,1-0,4%, в районе 3845-3855 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3830, 3820 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3860, 3880 пунктов. После умеренно позитивного старта торгов индекс Мосбиржи способен продолжить повышение в район 3860-3880 пунктов. Этому способствует утреннее обновление долгосрочных максимумов в нефтяных фьючерсах".

BCS Express (Игорь Галактионов): "Открытие торговой сессии по индексу Мосбиржи в понедельник пройдет, скорее всего, в небольшом плюсе. Обороты торгов могут быть ниже средних, возможна повышенная волатильность из-за эффекта тонкого рынка в отдельных менее ликвидных "фишках".

"Иволга Капитал" (Андрей Хохрин): "Тренд роста на рынке акций, думаю, продолжится. При этом после столь бурного подъема потенциал самого роста, полагаю, невелик, однако и к глубокому падению рынок не готов".