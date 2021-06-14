Цены рублевых корпоративных бондов в понедельник могут скорректироваться вверх после затяжного снижения

Москва. 14 июня. Котировки рублевых корпоративных облигаций в понедельник могут скорректироваться вверх благодаря позитивной конъюнктуре мировых рынков после затяжного снижения, вызванного ожиданиями ужесточения монетарной политики ЦБ РФ; при этом активность торгов будет низкой из-за официального выходного дня в России, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Банк России на заседании в минувшую пятницу ожидаемо повысил ключевую ставку на 50 базисных пунктов (до 5,5% годовых), при этом ЦБ РФ раздвинул временной горизонт ожидаемого возвращения инфляции к таргету - вторая половина 2022 года вместо середины 2022 года. ЦБ РФ также сообщил, что российская и мировая экономика восстанавливаются быстрее, чем ожидалось ранее, однако есть необходимость дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. По оценке регулятора, повышенное инфляционное давление может привести к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели.

Американские фондовые индексы слегка выросли по итогам торгов 11 июня, при этом S&P 500 достиг нового рекорда закрытия, несмотря на данные об ускорении инфляции в США. Опасения, связанные с растущим инфляционным давлением в США, несколько ослабли после публикации майских данных об инфляции в стране. Инвесторы все больше сходятся во мнении о том, что рост ценового давления в Штатах связан с эффектом "низкой базы" 2020 года и будет временным, как и ожидают в руководстве Федеральной резервной системы. На этой неделе пройдет очередное заседание ФРС. Трейдеры не ждут крупных шагов от американского ЦБ на этом заседании, однако полагают, что Федрезерв может объявить о намерении изменить параметры программы выкупа активов на заседании в августе или сентябре.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в мае подскочили на 5% относительно того же месяца прошлого года - темпы инфляции ускорились по сравнению с 4,2% в апреле и были максимальными более чем за 12 лет, с августа 2008 года, показали данные министерства труда страны, обнародованные днем ранее. В то же время рост потребительских цен в помесячном выражении в мае замедлился до 0,6% с 0,8% в апреле.

Японский фондовый рынок растет в понедельник на фоне постепенного снятия властями страны карантинных ограничений. Так, правительство Японии отменило режим чрезвычайной ситуации в Токио и ослабило ограничения еще в трех префектурах страны благодаря устойчивому снижению заболеваемости COVID-19. Внимание трейдеров на этой неделе направлено на очередное заседание Банка Японии, которое пройдет 17-18 июня. Эксперты рассчитывают, что японский ЦБ продлит срок действия антикризисных программ, поскольку экономике все еще нужна дополнительная поддержка. Статданные по японской экономике, опубликованные в понедельник, показали увеличение промпроизводства в стране в апреле на 2,9%. Оценка роста была пересмотрена с повышением с предварительно объявленных 2,5%. На этом фоне Nikkei 225 вырос по итогам торгов 0,73%. Южнокорейский индекс KOSPI стабилен в ходе торгов 14 июня. Рынки Китая, Гонконга и Австралии закрыты в понедельник в связи с праздниками.

В свою очередь цены на нефть продолжают расти в понедельник после уверенного подъема по итогам прошлой недели. Оптимизм трейдеров в отношении перспектив спроса на нефть в развитых странах повышается благодаря быстрой вакцинации и снятию карантинных ограничений. Так, согласно опросу CBS News, американцы стали более спокойно встречаться с друзьями, возвращаться на работу, а также посещать массовые мероприятия. Тем временем, среднедневной объем авиаперевозок в США впервые с начала пандемии превысил 2 млн пассажиров. Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует, что мировой спрос на нефть вернется к допандемийному уровню к концу 2022 года. В 2021 году, как ожидают в МЭА, спрос увеличился на 5,4 млн б/с - до 96,4 млн б/с, а в 2022 году - на 3,1 млн б/с.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в понедельник составила $73,08 за баррель, что на 0,54% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на 0,2% - до $72,69 за баррель, что является максимумом с апреля 2019 года. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $71,26 за баррель, что на 0,49% выше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в пятницу стоимость этих контрактов увеличилась на 0,9% - до $70,91 за баррель, максимума с октября 2018 года.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу сократилась почти вдвое по сравнению с предыдущим торговым днем, оказавшись ниже средний значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 7,588 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,23 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций показали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 11 июня вырос на 0,04% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 107,33 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,06%, поднявшись до 719,45 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "ГТЛК-001Р-17" (+0,82%), "Газпром Капитал БО-001Р-04" (+0,81%) и "Сбербанк-001Р-SBER16" (+0,36%), а в лидерах снижения - облигации "МТС-001Р-14" (-0,68%), "МТС-001P-03" (-0,39%) и "Роснефть-07" (-0,18%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Промсвязьбанк (MOEX: PSKB) (ПСБ) разместил 3-летние облигации серии 003Р-05 объемом 15 млрд рублей по ставке 7,6% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 7,74% годовых. Сбор заявок прошел 3 июня, объем размещения был увеличен с 10 млрд рублей до 15 млрд рублей.

ООО "СпецИнвестЛизинг" полностью разместил выпуск облигаций на 250 млн рублей серии 001P-03 со сроком обращения 4 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 10% годовых. В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций компании объемом 254,2 млн рублей.

ПАО "Аэрофлот" (MOEX: AFLT) установило ставку 1-го купона выпуска 5-летних облигаций серии П01-БО-01 объемом 24,65 млрд рублей на уровне 8,35% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 8,62% годовых. Сбор заявок прошел 10 июня, техразмещение запланировано на 17 июня.

ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (MOEX: CHEP) (ЧТПЗ) 18 июня с 11:00 до 15:00 МСК планирует провести вторичное размещение бондов серии 001Р-04 объемом до 9,9 млрд рублей. Ориентир цены размещения - не ниже 100% от номинала. Размещение состоится в день исполнения оферты. Ставка купона до следующей оферты через 2 года (16 июня 2023 года) составляет 7,9% годовых. Облигации на 10 млрд рублей сроком обращения 10 лет были размещены в июне 2017 года. В мае 2019 года ЧТПЗ досрочно погасил часть выпуска на 100 млн рублей. Основанием для погашения послужило предъявление владельцами облигаций требований о досрочном погашении в связи с принятием внеочередным собранием акционеров эмитента решения об уменьшении уставного капитала ПАО "ЧТПЗ". Ставка 1-8-го купонов была установлена в размере 8,95% годовых, 9-12-го купонов - 7,9% годовых.

ПАО "КАМАЗ" (MOEX: KMAZ) в первой половине июля планирует провести сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций объемом не менее 3 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее. Купоны - квартальные.