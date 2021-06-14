Рубль чуть укрепился к доллару и евро на старте торгов на фоне дорожающей нефти и сохраняющегося спроса на риск

Москва. 14 июня. Доллар США и евро слегка снизились на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль укрепился к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти и сохраняющегося спроса глобальных инвесторов на рисковые активы. Участники внутреннего валютного рынка находятся также в ожидании встречи президентов России и США, запланированной на 16 июня.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 72,05-72,20 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 72,07 руб./$1 (-6 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 87,205 руб./EUR1 (-11,75 коп. к закрытию пятницы). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 8,6 коп. к уровню закрытия 11 июня, до 78,88 рубля.

Доллар при этом оказался на 39,03 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 12,24 коп. ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", укрепление валютного курса рубля к доллару и евро на старте торгов 14 июня связано, прежде всего, с дорожающей нефтью и сохраняющимся спросом глобальных инвесторов на рисковые активы, в том числе валюты развивающихся стран. Участники внутреннего валютного рынка также пристально следят за новостями на геополитическую тематику, в частности в отношении запланированной на 16 июня личной встречи президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 МСК составила $72,99 за баррель, что на 0,41% выше уровня на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $71,19 за баррель, что на 0,39% выше закрытия рынка 11 июня.

При этом фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют в понедельник утром преимущественно позитивную динамику, в частности японский Nikkei 225 прибавляет 0,57%. В свою очередь фьючерс на американский индекс S&P 500 растет 14 июня утром 0,1% после повышения в пятницу.

Американские фондовые индексы слегка выросли по итогам торгов 11 июня, при этом S&P 500 достиг нового рекорда закрытия, несмотря на данные об ускорении инфляции в США. Опасения, связанные с растущим инфляционным давлением в США, несколько ослабли после публикации майских данных об инфляции в стране. Инвесторы все больше сходятся во мнении о том, что рост ценового давления в Штатах связан с эффектом "низкой базы" 2020 года и будет временным, как и ожидают в руководстве Федеральной резервной системы (ФРС).

Потребительские цены (индекс CPI) в США в мае подскочили на 5% относительно того же месяца прошлого года - темпы инфляции ускорились по сравнению с 4,2% в апреле и были максимальными более чем за 12 лет, с августа 2008 года, показали данные министерства труда страны, обнародованные днем ранее. В то же время рост потребительских цен в помесячном выражении в мае замедлился до 0,6% с 0,8% в апреле.

На этой неделе пройдет очередное заседание ФРС. Трейдеры не ждут крупных шагов от американского ЦБ на этом заседании, однако полагают, что Федрезерв может объявить о намерении изменить параметры программы выкупа активов на заседании в августе или сентябре.