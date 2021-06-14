Индекс S&P 500 достиг нового рекорда

Американские фондовые индексы слегка повысились по итогам торгов в пятницу. Японский фондовый рынок уверенно растет в понедельник. Цены на нефть продолжают расти в понедельник.

Американские фондовые индексы слегка повысились по итогам торгов в пятницу, при этом S&P 500 достиг нового рекорда закрытия, несмотря на данные об ускорении инфляции в США.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в мае подскочили на 5% относительно того же месяца прошлого года - темпы инфляции ускорились по сравнению с 4,2% в апреле и были максимальными более чем за 12 лет, с августа 2008 года, показали данные министерства труда страны, обнародованные днем ранее. В то же время рост потребительских цен в помесячном выражении в мае замедлился до 0,6% с 0,8% в апреле.

Опасения, связанные с растущим инфляционным давлением в США, несколько ослабли после публикации майских данных об инфляции в стране. Инвесторы все больше сходятся во мнении о том, что рост ценового давления в Штатах связан с эффектом "низкой базы" 2020 года и будет временным, как и ожидают в руководстве Федеральной резервной системы (ФРС).

На этой неделе пройдет очередное заседание ФРС. Трейдеры не ждут крупных шагов от американского ЦБ на этом заседании, однако полагают, что Федрезерв может объявить о намерении изменить параметры программы выкупа активов на заседании в августе или сентябре.

Индекс потребительского доверия в США в июне вырос до 86,4 пункта с 82,9 пункта месяцем ранее, свидетельствуют опубликованные в пятницу предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали менее значительное повышение индекса - до 84 пунктов.

Дефицит госбюджета США в мае упал на 66,9% и составил $131,953 млрд по сравнению с $398,754 млрд за тот же месяц прошлого года, сообщило в четверг министерство финансов страны. Это было обусловлено в том числе календарным фактором - переносом времени выплат некоторых налогов физлицами и компаниями, а также ряда платежей из бюджета.

Доходы бюджета выросли в прошлом месяце в 2,7 раза - до $463,745 млрд со $173,861 млрд годом ранее. Расходы увеличились на 4% и составили $595,698 млрд против $572,614 млрд в мае прошлого года.

Котировки акций AMC Entertainment Holdings Inc. подскочили на 15,4% по итогам торгов в пятницу после падения на 22,2% за предыдущие два дня. Акции AMC и других популярных среди розничных инвесторов компаний резко подешевели в четверг после того, как GameStop Corp. сообщила, что Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США изучает торговую активность с ее акциями, а также акциями других компаний.

Бумаги GameStop, которые рухнули на 27,2% накануне, в пятницу подорожали на 5,9%.

Цена бумаг онлайн-магазина товаров для животных Chewy Inc. снизилась на 5,8%. Компания неожиданно вернулась на прибыльный уровень в первом квартале, но сообщила о нехватке рабочей силы и проблемах с поставками, которые привели к дефициту некоторых товаров.

Акции McDonald's Corp. (SPB: MCD) прибавили в цене 1%. Компания сообщила в пятницу, что некоторое время назад наняла внешних консультантов для проверки несанкционированных действий, зафиксированных во внутренней системе безопасности после некоего инцидента, - и проведенное расследование выявило утечку данных на ряде рынков.

Капитализация Tesla Inc. (SPB: TSLA) уменьшилась на 0,04%. Американский автопроизводитель начал поставки Model S Plaid - самой мощной версии своего флагманского электрического седана. Мероприятие, приуроченное к началу поставок, состоялось в четверг в окрестностях завода Tesla во Фримонте, штат Калифорния, и транслировалось онлайн.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка поднялся на 13,36 пункта (0,04%) и составил 34479,6 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 8,26 пункта (0,19%) - до 4247,44 пункта, завершив вторую сессию подряд на рекордной отметке.

Nasdaq Composite прибавил 49,09 пункта (0,35%) и составил 14069,42 пункта.

По итогам прошлой недели Nasdaq вырос на 1,9%, S&P 500 прибавил 0,4%, а Dow Jones снизился на 0,8%, прервав двухнедельную череду повышений.

Японский фондовый рынок уверенно растет в понедельник на фоне постепенного снятия властями страны карантинных ограничений.

Так, правительство Японии отменило режим чрезвычайной ситуации в Токио и ослабило ограничения еще в трех префектурах страны благодаря устойчивому снижению заболеваемости COVID-19.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на очередное заседание Банка Японии, которое пройдет 17-18 июня. Эксперты рассчитывают, что японский ЦБ продлит срок действия антикризисных программ, поскольку экономике все еще нужна дополнительная поддержка, пишет Trading Economics.

Статданные по японской экономике, опубликованные в понедельник, показали увеличение промпроизводства в стране в апреле на 2,9%. Оценка роста была пересмотрена с повышением с предварительно объявленных 2,5%.

Nikkei 225 прибавляет в ходе торгов 0,6%.

Акции Toshiba подорожали на 2,9% после того как компания объявила, что представит новых кандидатов в совет директоров на предстоящем заседании акционеров.

Котировки бумаг судоходных компаний уверенно растут: акции Nippon Yusen подорожали на 2,3%, Mitsui O.S.K. Lines - 2,4%, Kawasaki Kisen Kaisha - на 3,1%.

Стоимость бумаг Japan Airlines увеличилась на 1,2%, ANA Holdings - на 1,1%.

Южнокорейский индекс KOSPI стабилен в ходе торгов. Бумаги Samsung Electronics теряют в цене 0,5%, SK Hynix - 0,8%.

Акции судостроительной компании Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering прибавляют в цене 0,5%, южнокорейского оператора мобильной связи Kakao - 4,1%.

Рынки Китая, Гонконга и Австралии закрыты в понедельник в связи с праздниками.

Цены на нефть продолжают расти в понедельник после уверенного подъема по итогам прошлой недели.

Оптимизм трейдеров в отношении перспектив спроса на нефть в развитых странах повышается благодаря быстрой вакцинации и снятию карантинных ограничений. Так, согласно опросу CBS News, американцы стали более спокойно встречаться с друзьями, возвращаться на работу, а также посещать массовые мероприятия. Тем временем, среднедневной объем авиаперевозок в США впервые с начала пандемии превысил 2 млн пассажиров.

Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует, что мировой спрос на нефть вернется к допандемийному уровню к концу 2022 года. В 2021 году, как ожидают в МЭА, спрос увеличился на 5,4 млн б/с - до 96,4 млн б/с, а в 2022 году - на 3,1 млн б/с.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 МСК в понедельник составляет $73,01 за баррель, что на $0,32 (0,44%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на $0,17 (0,2%) - до $72,69 за баррель, что является максимумом с апреля 2019 года.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $71,23 за баррель, что на $0,32 (0,45%) выше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в пятницу стоимость этих контрактов увеличилась на $0,62 (0,9%) - до $70,91 за баррель, максимума с октября 2018 года.

За минувшую неделю Brent подорожала на 1,1%, WTI - на 1,9%.

Нефтяной рынок реагировал на множество позитивных новостей на прошлой неделе, особенно из США и Европы, которые открываются после пандемии, отмечает основатель Vanda Insights Вандана Хари.

Цены могут продолжить рост в ближайшие недели, однако темпы подъема будут более медленными, поскольку рынку нужен свежий импульс, говорит Хари.