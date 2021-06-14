Открытие торгов индекса Мосбиржи в понедельник пройдет, скорее всего, в плюсе - BCS Express

Открытие торговой сессии по индексу Мосбиржи в понедельник пройдет, скорее всего, в небольшом плюсе, полагает эксперт BCS Express Игорь Галактионов. Обороты торгов могут быть ниже средних, возможна повышенная волатильность из-за эффекта тонкого рынка в отдельных менее ликвидных "фишках", говорится в комментарии инвесткомпании.

"Индекс Мосбиржи в пятницу отметился на новых максимумах, но закрыл торги в прежнем диапазоне. Краткосрочно сохраняется устойчивый восходящий тренд, и признаков перелома пока не видно. В начале недели взгляд нейтральный, при этом индикатор может быть чувствительным к новостям, связанным с внешнеполитическим контекстом. Повышенная активность может наблюдаться в отдельных акциях, в то время как отраслевые тенденции могут оставаться невыраженными", - пишет Галактионов.

Также аналитик инвесткомпании отмечает, что подъем ключевой ставки ЦБ РФ может отразиться на справедливом уровне дивидендной доходности. Это будет негативным фактором для тех бумаг, где дивиденды играют ключевую роль в инвестиционном "кейсе". Среди таких "фишек" Галактионов указывает "МТС", "Юнипро", "ЛСР", "Северсталь", "НЛМК", "ММК", "АЛРОСА", "ЛУКОЙЛ".

Аналитик обращает внимание, что на текущей неделе в фокусе внимания инвесторов будут два ключевых события, запланированные на среду 16 июня - это заседание ФРС США и встреча президентов США и России.

"Заседание ФРС США будет влиять на общемировые настроения. Из-за всплеска инфляции инвесторы опасаются, что регулятор может перейти к сворачиванию стимулирующих мер. От грядущего заседания не ждут немедленных действий, но большое значение будет иметь тон и прогнозы регулятора. Намек на ужесточение монетарной политики может быть воспринят негативно, в то время как сохранение "голубиной" риторики может поддержать оптимистичный сентимент", - пишет эксперт BCS Express.

Встреча президентов России и США будет формировать геополитический фон, отмечает аналитик. "От ее итогов будет зависеть взгляд международных инвесторов на российские активы. В большей степени влиянию потоков иностранного капитала подвержены самые ликвидные "фишки" российского рынка. В первой половине недели они могут торговаться преимущественно в нейтральном ключе. Дальнейшая перспектива будет зависеть от итогов встречи", - указывает Галактионов.

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