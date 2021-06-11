Рубль вечером растерял рост к доллару и евро на фиксации прибыли перед праздничными выходными

Москва. 11 июня. Доллар перешел к росту, евро отыграл значительную часть потерь и лишь слегка понижается на "Московской бирже" вечером в пятницу, рубль дешевеет к бивалютной корзине на закрытии позиций перед праздничными выходными.

Курс доллара США составил 72,16 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 38,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 87,31 руб./EUR1, подешевев на 2 копейки. Ранее евро опускался ниже 87 руб./EUR1 впервые с 17 марта. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 20,4 копейки - до 78,98 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вниз к доллару и растерял почти весь рост к евро на вечерних торгах на закрытии позиций перед длительными праздничными выходными. В пятницу Банк России повысил ключевую ставку на 50 б.п., до 5,5% годовых, и рассказал о намерении продолжить ужесточение денежно-кредитной политики уже на ближайших заседаниях вслед за ростом инфляции.

Решение повысить ставку было ожидаемым: если еще на прошлой неделе аналитики прогнозировали повышение ставки на 25 б.п., то после публикации Росстатом данных по инфляции за май и первую неделю июня консенсус сместился в сторону 50 б.п. Более того, аналитики допускали и более широкий шаг в сторону ужесточения ДКП на фоне разгона инфляции.

Инфляция в РФ в мае 2021 года ускорилась до 0,74% с 0,58% в апреле, сообщил в понедельник Росстат. Эти данные превысили ожидания аналитиков (консенсус-прогноз равнялся 0,6%). В годовом выражении инфляция повысилась до 6,02% с 5,53% на конец апреля и 5,79% на конец марта (это был максимум с ноября 2016 года). С 1 по 7 июня инфляция ускорилась до 0,16% с 0,12% в последнюю неделю мая. Годовая инфляция на 7 июня, исходя из расчетов на основе данных Росстата, была посередине между 6,1% и 6,2% (6,15%).

ЦБ в марте сделал первый шаг в сторону нормализации ДКП, повысив ключевую ставку на 25 б.п. - до 4,5% с исторического минимума в 4,25%. В апреле регулятор повысил ее еще на 50 б.п. - до 5%.

Впервые в истории инфляционного таргетирования регулятор делает шаг на 50 б.п. вверх два заседания подряд (два повышения на 50 пунктов друг за другом были в 2014 году, но их тогда разделила пауза).

Банк России сопроводил решение повысить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 5,5%, максимально ястребиным сигналом о дальнейшей направленности денежно-кредитной политики, который практически предопределяет неизбежность ее дальнейшего ужесточения.

"Повышенное инфляционное давление в условиях завершающегося восстановления экономики может привести к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели. Это формирует необходимость дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях", - говорится в заявлении ЦБ.

Сигнал после апрельского заседания, когда ставка была повышена на те же 50 б.п., звучал почти столь же жестко, но при этом оставлял больше пространства для маневра: "Быстрое восстановление спроса и повышенное инфляционное давление формируют необходимость более раннего возвращения к нейтральной денежно-кредитной политике. Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях".

Цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться в пятницу вечером и могут продемонстрировать рост по итогам третьей недели подряд.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК в пятницу повысилась на 0,4% - до $72,82 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась на 0,85% - до $70,89 за баррель.

Ранее в ходе дневных торгов оба контракта снижались в цене.

Инвесторы в пятницу оценивают прогноз спроса Международного энергетического агентства (МЭА). Мировой спрос на нефть вернется к допандемийному уровню лишь к концу 2022 года, увеличившись на 5,4 млн баррелей в сутки (б/с) в 2021 году - до 96,4 млн б/с и на 3,1 млн б/с в 2022 году, полагает Международное энергетическое агентство (МЭА).

Эксперты повысили оценку спроса в I и II кварталах 2021 года на 200 тыс. б/с каждый квартал - до 93,3 млн б/с и 94,9 млн б/с соответственно, но понизили на 300 тыс. б/с прогноз спроса как в III квартале, так и в IV квартале - до 98 млн б/с и 99,3 млн б/с соответственно.

"В пятницу рубль значительную часть дня укреплялся. Поводами для этого послужили внешний оптимизм на рынках на фоне быстрой вакцинации в мире и, как следствие, восстановления мировой экономики. Внутренние факторы также выступали драйверами для поддержки рубля. Сегодня днем ЦБ России принял решение поднять ставку сразу на 50 б.п., до 5,5%. Такое решение было вызвано более быстрыми темпами восстановления спроса и неуспевающими за ними темпами роста предложения, мягкими денежно-кредитными условиями и более устойчивым характером проинфляционного спроса", - прокомментировала "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова.

"Центробанк сегодня поднял ключевую ставку на 50 б.п., до 5,5% годовых с текущих 5%. Это было совершенно ожидаемо, поэтому рынок так и не смог помочь рублю резко укрепиться. Сейчас, когда на руках инвесторов уже есть факты, "россиянин" может и скорректироваться. К вечеру доллар сокращает снижение и может двигаться в ближайшее время в пределах 71,50-73,00 рублей. Евро способен оставаться в коридоре 86,80-89,00 рублей. За неделю доллар упал на 2,14%, евро снизился на 1,7%", - говорит старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на длительные праздничные выходные, с субботы до понедельника, и вторник, 15 июня, на 51,77 копейки, до 71,6797 руб./$1, и уменьшил курс евро на 47,91 копейки, до 87,3274 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" отступил в пятницу на 45,28 копейки по отношению к четвергу и составил 71,6558 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 30,25 копейки и составил 71,7368 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 503,641 млн, из которых $831,241 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 672,4 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 69,49 копейки, до 87,13477 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 63,94 копейки и составил 87,107 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR511,243 млн, из которых EUR160,961 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR350,282 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов заметно выросли в пятницу перед заседанием совета директоров Банка России, на котором рассматривался вопрос о повышении ключевой ставки. Ставка MosPrime Rate "овернайт" увеличилась на 15 базисных пунктов (б.п.) - до 5,36% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 17 б.п. - до 5,45% годовых. Ставка на срок 1 месяц повысилась на 7 б.п. - до 5,72% годовых, ставка на срок 3 месяца выросла на 4 б.п. - до 6,18% годовых, ставка на срок 6 месяцев прибавила 8 б.п. - до 6,39% годовых.