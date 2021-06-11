Рынок акций РФ на неделе продолжил обновлять максимумы на общемировом оптимизме

Рынок акций РФ на неделе продолжил подъем вместе с мировыми площадками на фоне ожиданий сохранения стимулирующих мер в США, а также благодаря выросшей нефти на улучшении прогнозов по спросу; индекс МосБиржи на неделе обновил максимум, протестировав 3849 пунктов, а индекс РТС обновил пик с марта 2012 года на фоне укрепления рубля и сохраняющегося спроса со стороны нерезидентов в преддверии саммита глав США-Россия 16 июня.

По данным EPFR Global, чистый приток капитала в российские акции со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за неделю с 3 по 9 июня составил $100 млн по сравнению с пришедшими $90 млн ранее (лучший показатель с марта). В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован приток средств в размере $10 млн против ушедших ранее $15 млн.

В период с 7 по 11 июня индекс МосБиржи вырос на 0,9% и составил 3841,53 пункта, индекс РТС прибавил 1,9% и достиг 1678,57 пункта на фоне снижения доллара до 72,12 руб./$1 (-0,68 рубля) и выросшей августовской нефти Brent до $72,79 за баррель (+1,4%).

Неделя на рынке акций РФ началась с роста вслед за фондовой Европой, индекс МосБиржи обновил максимум закрытия торгов (выше 3820 пунктов); лидировали в росте акции "Лензолота" (+32,8% и +12,8% "префы") на новостях о дивидендах, а также ряд металлургов во главе с "АЛРОСА" (+3%) и бумаги финансового сектора.

Сбербанк (+1,3%) в мае получил 101,92 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ против 45,13 млрд руб. годом ранее и 103,57 млрд руб. в апреле, сообщил банк. За январь-май Сбербанк получил 488 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ против 275,27 млрд руб. годом ранее.

Нефть Brent просела в район $71,5 за баррель после роста на фоне известий о затягивании переговоров по иранской ядерной программе, что ослабило ожидания притока на рынок дополнительных объемов нефти. Китай в мае импортировал 9,69 млн баррелей нефти в сутки, что на 14,6% ниже, чем годом ранее (в апреле импорт составил 9,86 млн б/с).

Во вторник рынок акций РФ провел торги в консолидации при разнополярной динамике blue chips и индексов на фоне смешанных сигналов с внешних площадок в преддверии выхода в США свежей статистики по инфляции, а также укрепления рубля в ожидании роста ставки ЦБ РФ на заседании в пятницу. Индекс МосБиржи просел ниже 3810 пунктов, нефть Brent подросла к $71,8 за баррель

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил во вторник, что достроить "Северный поток 2" получится, поставки газа укрепят энергетическую безопасность стран-получателей. Кроме того, по его словам, идет подготовка к саммиту РФ-США, целый ряд вопросов находится в продвинутой стадии проработки.

В Германии промпроизводство в апреле снизилось на 1% к марту при прогнозах роста на 0,5%. Индекс доверия к экономике Германии института Zew в июне показал снижение показателя до 79,8 пункта при прогнозах роста до 86 пунктов с майских 84,4 пункта. Однако финальная оценка снижения ВВП еврозоны в первом квартале была улучшена до 0,3% относительно IV квартала и до 1,3% в годовом выражении (вторая оценка указывала на снижение ВВП на 0,6% и 1,8% соответственно).

Упали акции ПАО "Белуга групп" (-9,5%, до 3027 рублей) на фоне новостей, что вторичное размещение бумаг (SPO) может пройти по нижней границе ранее объявленного ценового диапазона 2800-3200 руб.

В среду рынок акций обновил максимумы индексов МосБиржи (исторический, выше 3843 пунктов) и РТС (с апреля 2012 года, район 1675 пунктов) на фоне подъема фондовых площадок в США и подорожавшей нефти, хотя последняя вечером начала корректироваться после выхода неоднозначной статистики Минэнерго США о запасах. В аутсайдерах выступили акции ПАО "Белуга групп" (-5,9%, до 2848 рублей), откатившиеся в район цены прошедшего SPO, также скорректировались после ралли на дивидендных новостях акции ПАО "Лензолото" (-9,9%).

Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи в среду дал старт запуску первой технологической линии Амурского газоперерабатывающего завода "Газпрома" (+0,7%), стоимостью свыше 1 трлн рублей (Амурский ГПЗ станет одним из крупнейших предприятий в мире по переработке природного газа, проектная мощность завода составит 42 млрд кубометров газа в год).

"Татнефть" (+2,1%) рассмотрит возможность выплаты дивидендов собственными акциями (механизм Dividend Reinvestment Plan - DRIP), если в России появится соответствующее законодательство и налоговые льготы. В "Татнефти" считают, что при наличии налоговых преимуществ такой инструмент может быть привлекательным для определенного круга инвесторов.

Нефть Brent сдала назад в район $72 за баррель после выхода неоднозначной статистики Минэнерго США (запасы нефти сократились сильнее ожиданий, но превысил прогнозы рост резервов нефтепродуктов). Минэнерго США повысило прогноз средней цены нефти марки Brent на текущий год с $62,26 до $65,19 за баррель.

В четверг рынок акций РФ продемонстрировал смешанную динамику blue chips и индексов на фоне позитивных сигналов с внешних площадок на новостях от Европейского Центробанка, а также статистики по рынку труда США, однако ожидания роста ставки ЦБ РФ в пятницу вызвали выборочную фиксацию прибыли в ряде бумаг. Индекс МосБиржи в течение сессии обновил исторический максимум (3848 пунктов), после чего сдал назад ниже 3830 пунктов, в росте среди blue chips лидировали обновившие максимумы акции "АЛРОСА" (+3,6%).

"АЛРОСА" в мае реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму $365 млн, хотя по сравнению с апрелем продажи снизились на 9%.

Выросли "префы" "Транснефти" (+7,7%) на новостях, что Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) впервые выплатит дивиденды - за 2020 год выплаты составят 48,8 млрд руб., из которых в пользу "Транснефти" будет направлено 11,7 млрд руб. ("Транснефть" управляет 24% акций КТК).

ЕЦБ на заседании в четверг ожидаемо оставил ключевые ставки на текущих уровнях и не стал менять объем экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), оставив его на уровне 1,85 трлн евро. Однако ЕЦБ сообщил, что выкуп активов в рамках PEPP в текущем квартале продолжит осуществляться значительно более высокими темпами, чем в первые месяцы этого года. Председатель ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что ускорение инфляции обусловлено временными факторами и ожидается постепенное усиление инфляционного давления (ЕЦБ повысил прогноз роста ВВП еврозоны на 2021 год, а также прогноз по инфляции - до 1,9% с 1,5%).

По данным Минтруда США, потребительские цены (индекс CPI) в США в мае подскочили на 5% в годовом выражении (максимальный рост с августа 2008 года), что превысило средний прогноз роста в 4,7% после подъема в апреле на 4,2%. Усиление инфляции в США эксперты объясняют эффектом "низкой базы" мая 2020 года, а также ростом потребительского спроса благодаря снятию в стране ограничительных мер, введенных из-за пандемии COVID-19. Федрезерв ранее неоднократно заявлял, что инфляционное давление является временным, поскольку экономика продолжает восстанавливаться после кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

В США число новых заявок на пособие по безработице на прошлой неделе сократилось до 376 тыс. (минимума с начала пандемии) при прогнозах на уровне 370 тыс. после 385 тыс. неделей ранее.

Нефть Brent превысила $72,5 за баррель после того как ОПЕК повысил оценку спроса в текущем году (картель ожидает, что потребление нефти в мире составит 96,58 млн б/с, предыдущая оценка составляла 96,46 млн б/с).

В пятницу рынок акций РФ продолжил рост вслед за мировыми площадками, решившими, что рост инфляции в США временный, нефть Brent поднялась в район $73 за баррель. Индекс МосБиржи днем обновил максимум, превысив 3849 пунктов, после чего скорректировался в район 3840 пунктов.

Банк России на заседании в пятницу ожидаемо повысил ключевую ставку на 50 б.п. (до 5,50% годовых), при этом ЦБ РФ раздвинул временной горизонт ожидаемого возвращения инфляции к таргету - вторая половина 2022 года вместо середины 2022 года. ЦБ РФ также сообщил, что российская и мировая экономика восстанавливаются быстрее, чем ожидалось ранее, однако есть необходимость дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

По оценке регулятора, повышенное инфляционное давление может привести к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели. Российская экономика вернется к докризисному уровню во II квартале 2021 года, считает Банк России.

В период с 7 по 11 июня среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" лучше рынка выглядели акции "АЛРОСА" (+12%), "Энел Россия" (+7%), "префы" "Транснефти" (+7%); хуже рынка оказались бумаги ПАО "Белуга групп" (-16%), "Мостотреста" (-7%), "МРСК Центра" (-7%).

Динамика рынка акций РФ на следующей неделе будет определяться колебаниями нефти на фоне эпидемиологической обстановки в различных регионах мира, а основным драйвером могут стать итоги саммита глав США и России и заседания Федрезерва США. Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 3800-3900 пунктов, для индекса РТС - 1600-1750 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".