Рынок нефти вернется к профициту предложения уже со II полугодия 2021г - ПСБ

Рынок нефти вернется к профициту предложения уже со II полугодия 2021г из-за высвобождения объемов со стороны ОПЕК+ и растущих рисков со стороны американских сланцевиков, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

МЭА выпустило ежемесячный обновленный прогноз по рынку нефти, где вопреки ожиданиям оставило неизменным прогноз на 2021г, напоминает эксперт ПСБ Екатерина Крылова. Ожидается, что рост спроса составит 5,4 млн барр./день. Таким образом, оценка сохранена на уровне февральской минимальной. При этом агентство отметило, что мировой спрос на нефть сможет вернуться к допандемийному уровню только к концу 2022 года.

"Мы полагали, что МЭА повысит прогноз по росту спроса на этот год. Тот факт, что оставлены минимальные оценки и прогноз понижен на 2-е полугодие, говорит о довольно скептическом взгляде агентства на перспективы спроса, несмотря на прогресс в темпах вакцинации в развитых странах и некоторых послаблениях в карантинных ограничениях. Впрочем, мы разделяем мнение, что спрос вернется к допандемийному уровню не ранее конца 2022г, но в отличие от МЭА все же видим риски скатывания рынка нефти к профициту предложения со II полугодия 2021г как раз из-за высвобождения объемов со стороны ОПЕК+, а также в свете более высоких текущих цен на нефть есть риски со стороны американских сланцевиков. Что касается иранской нефти, то ее возврат в случае санкций ожидается скорее к концу этого года - началу следующего", - отмечает Крылова.

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