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11 июня 2021 года 17:35
Альфа-банк подтверждает рекомендацию "выше рынка" для акций АЛРОСА
Альфа-банк подтверждает рекомендацию "выше рынка" для акций "АЛРОСА". отмечается в комментарии аналитика банка Бориса Красноженова. "АЛРОСА" в четверг представила результаты продаж за май. "Цифры оказались выше наших ожиданий, однако были ниже результатов за предыдущий месяц, отражая сезонные тренды, а также крупное пополнение запасов, начатое в конце 2020г и начале 2021г. В целом продажи алмазного сырья достигли $365 млн, что на 9% ниже м/м и существенно выше прошлого года, когда продажи алмазов находились почти на нулевом уровне из-за пандемии. В сравнении с цифрами по продажам за май 2019г и 2018г показатели выросли соответственно на 37% и на 27%, что наглядно демонстрирует уровень спроса в отрасли", - напоминает эксперт. Также Красноженов указывает, что комментарий менеджмента, представленный компанией, подчеркивает высокий спрос на алмазное сырье со стороны гранильного сектора Индии, который полностью адаптировался к ситуации с пандемией и стабильно обрабатывает все доступные объемы алмазного сырья, поступающие от производителей. Ранее на этой неделе De Beers поднял цены на алмазы более крупного размера. "Так как спрос на ювелирные украшения остается сильным на всех ключевых рынках, мы считаем, что спрос со стороны гранильного сектора сохранится высоким, в то время как ограниченное предложение со стороны основных производителей алмазов остается узким местом в увеличении объемов продаж. Мы подтверждаем рекомендацию "выше рынка" по акциям "АЛРОСА", - резюмирует эксперт Альфа-банка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АЛРОСА-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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