Высокие инфляционные риски останутся в фокусе внимания ЦБ РФ - "Атон"

Высокие инфляционные риски останутся в фокусе внимания ЦБ РФ в ближайшее время, говорится в комментарии инвестиционной компании "Атон".

"Центробанк повысил ключевую ставку на 50 б.п. - до 5,5%, что стало отражением заметного роста инфляции в последнее время. Решение в целом соответствует консенсусу рынка. Тональность регулятора оказалась весьма "жесткой". ЦБ отметил "необходимость дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях". По нашему мнению, заявления Центробанка могут привести к изменению прогнозов участников рынка по процентной ставке в сторону ее дальнейшего роста. Это также может оказать дополнительное давление на кривую ОФЗ. В целом инфляционные риски остаются на повышенном уровне и именно они останутся в фокусе внимания регулятора в ближайшее время", - отмечают эксперты "Атона".

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