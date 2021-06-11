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11 июня 2021 года 15:50

Рубль днем слегка подрастает к доллару и евро на фоне решения ЦБ РФ повысить ключевую ставку на 50 б.п.

Москва. 11 июня. Доллар и евро немного опускаются на "Московской бирже" днем, продолжая при этом торговаться вблизи многомесячных минимумов; рубль лишь незначительно укрепляется к бивалютной корзине на фоне решения ЦБ РФ повысить ключевую ставку на 50 б.п., до 5,5% годовых, как это прогнозировали аналитики, однако продолжает позитивно реагировать на намерение регулятора ужесточать денежно-кредитную политику и в дальнейшем, следом за ростом инфляции.

Курс доллара США составил 71,75 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 1,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 87,07 руб./EUR1, подешевев на 26 копеек. Ранее евро опускался ниже 87 руб./EUR1 впервые с 17 марта. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 12,66 копейки - до 78,64 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на длительные праздничные выходные, с субботы до понедельника, и вторник, 15 июня, на 51,77 копейки, до 71,6797 руб./$1, и уменьшил курс евро на 47,91 копейки, до 87,3274 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного подрастает к доллару и евро на дневных торгах. Инвесторы почти не отреагировали на повышение ставки на 50 б.п., до 5,5% годовых, так как оно было учтено в котировках, однако несколько усилили покупку рубля после того, как Банк России озвучил намерение продолжить ужесточение денежно-кредитной политики уже на ближайших заседаниях вслед за ростом инфляции.

Решение повысить ставку было ожидаемым: если еще на прошлой неделе аналитики прогнозировали повышение ставки на 25 б.п., то после публикации Росстатом данных по инфляции за май и первую неделю июня консенсус сместился в сторону 50 б.п. Более того, аналитики допускали и более широкого шага в сторону ужесточения ДКП на фоне разгона инфляции.

Инфляция в РФ в мае 2021 года ускорилась до 0,74% с 0,58% в апреле, сообщил в понедельник Росстат. Эти данные превысили ожидания аналитиков (консенсус-прогноз равнялся 0,6%). В годовом выражении инфляция повысилась до 6,02% с 5,53% на конец апреля и 5,79% на конец марта (это был максимум с ноября 2016 года). С 1 по 7 июня инфляция ускорилась до 0,16% с 0,12% в последнюю неделю мая. Годовая инфляция на 7 июня, исходя из расчетов на основе данных Росстата, была посередине между 6,1% и 6,2% (6,15%).

ЦБ в марте сделал первый шаг в сторону нормализации ДКП, повысив ключевую ставку на 25 б.п. - до 4,5% с исторического минимума в 4,25%. В апреле регулятор повысил ее еще на 50 б.п. - до 5%.

Впервые в истории инфляционного таргетирования регулятор делает шаг на 50 б.п. вверх два заседания подряд (два повышения на 50 пунктов друг за другом были в 2014 году, но их тогда разделила пауза).

Банк России сопроводил решение повысить ключевую ставку на 50 базисных пунктов - до 5,5%, максимально ястребиным сигналом о дальнейшей направленности денежно-кредитной политики, который практически предопределяет неизбежность ее дальнейшего ужесточения.

"Повышенное инфляционное давление в условиях завершающегося восстановления экономики может привести к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели. Это формирует необходимость дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях", - говорится в заявлении ЦБ.

Сигнал после апрельского заседания, когда ставка была повышена на те же 50 б.п., звучал почти столь же жестко, но при этом оставлял больше пространства для маневра: "Быстрое восстановление спроса и повышенное инфляционное давление формируют необходимость более раннего возвращения к нейтральной денежно-кредитной политике. Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях".

"11 июня Банк России повысил ключевую ставку сразу на 0,5 б.п., доведя ее до 5,5%, что совпало с нашими ожиданиями и прогнозами большинства аналитиков. При этом ЦБ дал четкий сигнал продолжения ужесточения политики, указав, что повышенное инфляционное давление в условиях завершающегося восстановления экономики может привести к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели, что формирует необходимость дальнейшего повышения ставки на ближайших заседаниях. Таким образом, вероятность дальнейшего повышения ставки на ближайшем заседании 23 июля существенно возрастает, причем не исключено, что если замедления текущих темпов инфляции не произойдет, и вновь будет выбран шаг 0,5 б.п.", - отмечает руководитель отдела макроэкономического анализа ГК "Финам" Ольга Беленькая.

"Банк России дал сигнал о готовности продолжить повышение ставки для сдерживания инфляции на ближайших заседаниях. Мы полагаем, что на следующем заседании в июле ЦБ может еще раз повысить ключевую ставку на 50 б.п., до 6%. На конец года ключевая ставка, по нашим прогнозам, может составить 6,0-6,5%. (. . .) Вопреки ожиданиям замедления инфляция продолжает ускоряться и отдаляться от целевого уровня ЦБ в 4%. В начале июня рост потребительских цен, по нашим оценкам, составил 6,2% г/г. Мы ожидаем, что годовая инфляция весь год будет оставаться выше 6% и на конец года составит 6,2%. Согласно нашему базовому прогнозу, инфляция вернется к целевым 4% в середине следующего года. В пользу сохранения повышенного инфляционного давления выступают рост цен на продовольствие и сырье на мировых биржах, реализация отложенного спроса по мере ослабления карантинных ограничений, перебои в цепочках поставок из-за пандемии, дефицит чипов в мире, повышенная стоимость контейнерных перевозок, раздувание глобальной денежной массы Центробанками развитых стран. Закрытое авиасообщение с Турцией, Египтом, Европой и другими туристическими странами означает большие расходы внутри страны, что также является фактором в пользу роста внутренних цен", - подчеркивает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Цены на нефть эталонных марок начали повышаться в ходе торгов в пятницу и могут продемонстрировать рост по итогам третьей недели подряд.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в пятницу повысилась на 0,18% - до $72,65 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась на 0,2% - до $70,43 за баррель.

Ранее в ходе торгов оба контракта снижались в цене.

Инвесторы в пятницу оценивают прогноз спроса Международного энергетического агентства (МЭА). Мировой спрос на нефть вернется к допандемийному уровню лишь к концу 2022 года, увеличившись на 5,4 млн баррелей в сутки (б/с) в 2021 году - до 96,4 млн б/с и на 3,1 млн б/с в 2022 году, полагает Международное энергетическое агентство (МЭА).

Эксперты повысили оценку спроса в I и II кварталах 2021 года на 200 тыс. б/с каждый квартал - до 93,3 млн б/с и 94,9 млн б/с соответственно, но понизили на 300 тыс. б/с прогноз спроса как в III квартале, так и в IV квартале - до 98 млн б/с и 99,3 млн б/с соответственно.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов заметно выросли в пятницу перед заседанием совета директоров Банка России, на котором рассматривался вопрос о повышении ключевой ставки. Ставка MosPrime Rate "овернайт" увеличилась на 15 базисных пунктов (б.п.) - до 5,36% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 17 б.п. - до 5,45% годовых. Ставка на срок 1 месяц повысилась на 7 б.п. - до 5,72% годовых, ставка на срок 3 месяца выросла на 4 б.п. - до 6,18% годовых, ставка на срок 6 месяцев прибавила 8 б.п. - до 6,39% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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