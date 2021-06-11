Решение ЦБ по ставке будет иметь больше негативных последствий для экономики РФ, чем позитивных - ИКСИ

Решение ЦБ будет иметь больше негативных последствий для российской экономики, чем позитивных, полагает начальник отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) Сергей Заверский.

Эксперт считает, что с точки зрения влияния на инфляцию повышение ставки практически ничего не даст, эффект будет крайне ограниченным. Основная причина этого в природе текущего всплеска инфляции, который вызван в первую очередь факторами, не связанными с процессами внутри страны. Среди них и разрыв производственных цепочек на фоне пандемии, и масштабные программы стимулирования в развитых странах и даже, например, развитие "зелёной" экономики.

Ограничить влияние этих факторов на инфляцию внутри страны, по мнению Заверского, можно только через избыточное давление на спрос, а с ним и на экономическую активность. Вследствие этого стоит ожидать увеличения разрыва выпуска и меньших темпов роста российской экономики, чем могло бы быть при более толерантном отношении к текущему подъему инфляции.

"Такой умеренный подход принят, например, в США или Еврозоне, где монетарные власти не считают текущий рост цен устойчивым и, соответственно, не считают необходимым ужесточать прямо сейчас денежно-кредитные условия. Снижение же инфляции до 4% к концу 2022г, которое прогнозирует ЦБ, во многом может произойти просто вследствие исчерпания действия факторов, обусловивших текущий всплеск. Ограничить импорт инфляции за счёт укрепления рубля также вряд ли можно считать хорошей стратегией (если она имеет место). Причина в том, что влияние малопредсказуемых, прежде всего, геополитических факторов на курс сейчас несоизмеримо больше, чем возможный эффект от изменения процентных ставок. Поэтому устойчивым такое укрепление, даже если оно в какой-то момент и случится, вряд ли будет", - прогнозирует эксперт ИКСИ.

При этом рост ставки будет иметь явно негативное влияние на объёмы и структуру предложения товаров и услуг на внутреннем рынке, уверен Заверский. Вместе с тем, именно проблемы на стороне предложения - одна из наиболее устойчивых и глубоких внутренних причин инфляции в стране. Сейчас, например, наблюдается мощнейший рост цен на услуги внутреннего туризма, и это, по мнению стратега, как раз тот пример, когда мы видим, что рост ставок никак эту проблему по-настоящему не решит. Решить ее может расширение предложения услуг, в частности, через появление новых гостиниц и других объектов сферы услуг, но ограничение спроса и ухудшение условий кредитования вследствие повышения ставок вряд ли этому будут способствовать.

"В целом, мы сталкиваемся с ситуацией, когда попытки удержания инфляции на целевом уровне стоит слишком дорого в терминах экономического роста. В итоге перспективы роста российской экономики выглядят более слабыми по сравнению со многими странами, в том числе развитыми", - заключает эксперт ИКСИ.

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