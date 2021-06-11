"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Petropavlovsk с целью 35 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 32%, стоп-приказ: 25,5 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Группа компаний Petropavlovsk PLC - один из крупнейших горнодобывающих и золотодобывающих холдингов в России, зарегистрированный в Великобритании, головной офис расположен в Лондоне, имеет офисы в Москве и Благовещенске, основные активы находятся преимущественно в Амурской области. Прошлый год оказался для компании неудачным из-за внутренних корпоративных конфликтов. В настоящий момент акции Petropavlovsk существенно недооценены относительно всего сектора", - пишут эксперты "Финам".

"С технической точки зрения находится на сильном уровне поддержки, оттолкнувшись от которого котировки могут пойти вверх. Открывать позиции стоит от текущих уровней с целью 35 руб. При покупке на 10% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне 25,5 руб., риск на портфель составит 0,35%. Соотношение прибыль/риск составляет 9,5", - указывают аналитики инвесткомпании.

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