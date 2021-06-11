Газпромбанк подтверждает рекомендацию "лучше рынка" для акций Роснефти, говорится в комментарии аналитика инвестбанка Кирилла Бахтина.

"Роснефть" в четверг объявила о подписании соглашения об основных условиях сделки по продаже 5% доли в проекте "Восток Ойл" консорциуму международных нефтетрейдеров в составе Vitol и Mercantile & Maritime Energy. В своем сообщении "Роснефть" не приводит стоимость сделки. Заключенное соглашение подтверждает намерение консорциума приобрести долю в проекте "Восток Ойл". Закрытие сделки ожидается после получения сторонами необходимых регуляторных и корпоративных одобрений.

"Мы считаем новость в целом позитивной, но в отсутствие официальных деталей соглашения затрудняемся дать количественную оценку сделке. Подписанное соглашение демонстрирует интерес международных компаний и инвесторов к участию во флагманском проекте "Роснефти" с потенциалом добычи 115 млн т премиальной малосернистой нефти в год к началу 2030-х гг. "Роснефть" приступила в 2020г к полномасштабному освоению месторождений проекта и в декабре 2020г продала 10% долю трейдеру Trafigura за 7 млрд евро (644 млрд руб. по курсу на дату получения денежных средств). Мы сохраняем рекомендацию "лучше рынка" по акциям "Роснефти", - отмечает Бахтин.

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