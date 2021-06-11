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Главная / Мнения аналитиков / Рубль будет торговаться в диапазонах 71,5-72,5 руб./$1 и 87,0-88,5 руб./EUR1 на следующей неделе - УБРиР
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11 июня 2021 года 13:34
Рубль будет торговаться в диапазонах 71,5-72,5 руб./$1 и 87,0-88,5 руб./EUR1 на следующей неделе - УБРиР
Рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазонах 71,5-72,5 руб./$1 и 87,0-88,5 руб./EUR1 на следующей неделе, говорится в комментарии Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР). "Ожидания инвесторов на этой неделе сосредоточены на "судьбоносном" решении Центробанка РФ о ключевой ставке, хотя как таковой интриги нет: с большой долей вероятности она будет увеличена на 0,5 п.п. либо выше. На этой неделе рубль серьезно укрепился к мировым валютам: цена на доллар опустилась ниже 72 руб./$1. Все это стало следствием высокой цены на нефть и ожиданий рынка по снижению коронавирусной напряженности в перспективе", - отмечает операционный директор казначейства УБРиР Владимир Зотов. От предстоящей встречи президентов Путина и Байдена, на взгляд эксперта, мало ожидается - скорее, ее видят как статус-кво. Накануне Владимир Путин сделал заявление перед широкой общественностью о том, что первая нитка Северного Потока завершена, сейчас идет строительство второй нитки. В свою очередь, эти новости уменьшают поле для спекуляций вокруг перспектив Северного Потока, что также может способствовать укреплению курса рубля к мировым валютам "Рынок ОФЗ находится в консенсусе относительно будущих повышений ключевой ставки, - полагает Зотов. - Доходность по коротким ОФЗ с погашением в 2021г превысила 6% годовых, доходность трехлетних бумаг выросла до 6,4 % годовых, по длинным осталась на уровне 7,25% годовых. Изменения в доходности краткосрочных облигаций говорят о том, что повышение ключевой ставки в 2021г, возможно, произойдет неоднократно - рынок на это указывает. Ужесточение денежно-кредитной политики Центробанком, как мы видим, вкупе с высокими ценами на нефть, положительно влияет на курс рубля". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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