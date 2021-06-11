Рынок акций РФ утром растет вслед за миром, лидируют бумаги золотодобытчиков и финансовых компаний

Москва. 11 июня. Рынок акций РФ утром в пятницу растет на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (дорожает нефть и металлы), а также в ожидании итогов заседания ЦБ РФ по ключевой ставке (13:30 МСК); лидируют в росте бумаги золотодобывающих и финансовых компаний.

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 3841,04 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1688,79 пункта (+0,7%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1,5%.

Доллар стоит 71,66 рубля (-0,11 рубля).

Подорожали расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (+1,5%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,2%), акции "Московской биржи" (+1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,7%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,6%), бумаги "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,1%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (+0,1%).

Подешевели акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,1% и -0,3% "префы").

По оценке ведущего аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, дальнейшая динамика рынка и рубля определится риторикой ЦБ РФ и шагом повышения ставки. Перспектива дальнейшего роста доходности рубля может стать препятствием для какой-либо значимой коррекции перекупленности российской валюты. В техническом плане закрытие дня ниже 72,0 руб./$1 усиливает вероятность движения к отметке 70,0 руб./$1 и даже к 68,5 руб./$1, считает аналитик.

Как отмечает главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, инфляция в США за май не порадовала, но наблюдатели объяснили ее рост эффектом "низкой базы" и посчитали это временным явлением. Поэтому публикация данных хоть и внесла волатильность в торги, но потом рынки возобновили подъем.

В пятницу нужно делать ставку на акции металлургов. Снижение мировых цен на сталь носило временный характер и было вызвано небольшой фиксацией прибыли спекулянтами на заявлении китайских властей о намерении бороться с ростом цен на сырьевые ресурсы и проведением антимонопольного расследования в отношении китайских сталеваров. Сейчас этот фактор уже отыгран. Кроме того, золото вновь превысило $1900 за унцию, растут в цене никель, алюминий и медь. В целом же восходящий тренд по российскому рынку акций остается в силе, но волатильность торгов в ближайшие дни повысится.

ЦБ РФ может поднять ставку на 0,5 п.п., но нельзя исключить и повышения на 0,75 п.п. Скорее всего, на последующей пресс-конференции глава ЦБ прямо объявит о том, что в ближайшие месяцы денежно-кредитная политика будет лишь ужесточаться. В этой связи интересны акции банковского сектора, которые выиграют от повышения ставки за счет роста процентной маржи и снижения оттока клиентов.

Не исключено дальнейшее небольшое усиление позиций рубля, но в его силу верится слабо. Платежный баланс России ухудшается и продолжит это делать в ближайшие месяцы из-за открытия туристического сезона. После встречи глав США и России нельзя исключать возобновления политических нападок на Россию. Наконец, сильный рубль не нужен монетарным властям, поскольку он будет сокращать доходную часть бюджета. Поэтому у консервативных инвесторов есть еще время для наращивания позиций по валютным активам, считает Антонов.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимир Соловьев, потребительские цены в США в мае поднялись до 5%, однако инвесторы по-прежнему рассчитывают на то, что инфляция носит краткосрочный характер, поэтому ее всплеск не привел к переоценке инвесторами перспектив изменения стимулирующей денежно-кредитной политики ФРС в преддверии ближайшего заседания регулятора 15-16 июня.

Кроме того, эффект более сильного ускорения инфляции был нивелирован неплохой недельной статистикой по рынку труда в США.

Утром в пятницу конъюнктуру мировых рынков можно оценить как нейтральную. Азиатские индексы преимущественно умеренно растут при поддержке некоторого ослабления доллара, хотя китайский и японский рынки акций под небольшим давлением. Из факторов, способных поддержать настроения инвесторов в ходе дня, можно выделить публикацию индекса потребительского доверия Мичиганского университета. Также в пятницу начинается трехдневный саммит "Большой семерки".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, оптимизм нефтяного рынка поддерживается прогнозами ОПЕК по восстановлению спроса на нефть во втором полугодии, а также надеждами на ускорение активности в крупнейших экономиках. В пятницу свой ежемесячный отчет представит Международное энергетическое агентство.

Рынок акций РФ находится вблизи целей краткосрочного роста 3850 и 1700 пунктов по индексам МосБиржи и РТС, но мешать "быкам" по-прежнему может перекупленность. По средним прогнозам, ЦБ РФ поднимет процентную ставку с 5% до 5,5%: такое решение в целом уже заложено в котировки рубля, но все же позитивно для российской валюты. Ориентир по индексу МосБиржи на день - 3760-3860 пунктов, считает Кожухова.

В США индексы акций накануне выросли на 0,1-0,8%, несмотря на данные об ускорении инфляции в США; индекс S&P 500 (+0,5%) обновил максимум.

По данным Минтруда США, потребительские цены (индекс CPI) в США в мае подскочили на 5% в годовом выражении (максимальный рост с августа 2008 года), что ненамного превысило средний прогноз роста в 4,7% после подъема в апреле на 4,2%.

Усиление инфляции в США обусловлено, в частности, эффектом "низкой базы" мая 2020 года, а также ростом потребительского спроса благодаря снятию в стране ограничительных мер, введенных из-за пандемии COVID-19. Среди других факторов, способствующих ускорению инфляции, - подъем цен на сырьевые товары и перебои в цепочках поставок.

Многие экономисты объясняют скачок инфляции в прошлом месяце резким ростом цен на подержанные автомобили и грузовики, стоимость которых подскочила более чем на 7%, отмечает CNBC. Скорее всего, это временное явление, связанное с пандемией и ограниченным предложением.

Опасения по поводу ускорения инфляции оказывали давление на фондовый рынок в последний месяц. Инвесторы обеспокоены тем, что скачок роста цен увеличит расходы компаний, а также вынудит Федрезерв начать сворачивать стимулы. Однако некоторые аналитики считают эти опасения преждевременными.

В США число новых заявок на пособие по безработице на прошлой неделе сократилось до 376 тыс. (минимума с начала пандемии) при прогнозах на уровне 370 тыс. после 385 тыс. неделей ранее.

В пятницу в Азии динамика индексов акций смешанная (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,03%, китайский Shanghai Composite просел на 0,6%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,4%), растет Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE прибавляют 0,1-0,5%) и стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 торгуется на уровне закрытия четверга).

На нефтяном рынке цены отыграли утреннюю просадку и могут завершить ростом третью неделю подряд; цена нефти Brent находится на $0,1 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов рынка акций РФ в четверг. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $72,61 за баррель (+0,1% и +0,4% в четверг), июльская цена WTI - $70,37 за баррель (+0,1% и +0,5% накануне).

На европейском рынке авиационного топлива наблюдаются признаки восстановления на фоне роста авиаперевозок в регионе на 17% за две минувшие недели, отмечают аналитики ANZ со ссылкой на данные Европейской организации по обеспечению безопасности воздушной навигации Eurocontrol.

Помимо этого, ОПЕК в четверг повысил оценку потребления нефти в текущем году до 96,58 млн б/с (предыдущая оценка - 96,46 млн б/с).

В то же время давление на рынок оказывают новости о снятии санкций США против нескольких иранских чиновников и энергетических компаний. Как сообщает The Wall Street Journal, некоторые источники, осведомленные о ходе переговоров по иранской ядерной программе, сказали, что администрация американского президента Джо Байдена пытается стимулировать переговоры.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (+9,4% и +8,7% "префы"), ПАО "ТНС энерго Марий Эл" (MOEX: MISB) (+8,5% и +6,3% "префы"), "префы" "Мечела" (MOEX: MTLR) (+2,6%), ГДР Ros Agro (MOEX: AGRO) (+1,9%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+1,6% "префы").

Подешевели бумаги ПАО "ТНС энерго Нижний Новгород" (MOEX: NNSB) (-3,9%), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (-1,2%), "Квадры" (MOEX: TGKD) (-1,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 13,41 млрд рублей (из них 2,08 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 1,54 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,46 млрд рублей на акции "Роснефти").