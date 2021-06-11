Рубль в пятницу будет торговаться у нижней границы диапазона 71-73 руб./$1 - ПСБ

Рубль в пятницу будет торговаться, скорее всего, ближе к нижней границе диапазона 71-73 руб./$1, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Рубль в четверг укрепился до 71,8 руб./$1 (+0,7%) и 87,3 руб./EUR1 (+0,9%). С начала недели рубль подорожал к доллару уже на 1,4%, показывая один из лучших результатов среди валют развивающихся стран (второе место после турецкой лиры). В четверг рубль получил поддержку от новой порции роста котировок Brent на 0,4% до $72,5 за баррель. Также позитивно на рубле сказываются ожидания повышения ставки ЦБР при сохранении мягкой монетарной политик ФРС и ЕЦБ", - напоминает аналитик ПСБ Дмитрий Монастыршин.

Несмотря на высокий уровень инфляции в США за май (5% г/г), инвесторы, на взгляд эксперта, все более склоняются к мнению ФРС о временных факторах роста цен. Доходность 10-летних гособлигаций США вчера продолжила снижаться и достигла 1,43% (-6 б.п.), минимум с марта этого года. Такая динамика UST отражает мнение, что ФРС 15 - 16 июня сохранит действующие стимулы также, как и ЕЦБ по итогам заседания в четверг. С учетом складывающегося внешнего фона в пятницу эксперт ждет, что рубль будет торговаться ближе к нижней границе диапазона 71-73 руб./$1.

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