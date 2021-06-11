Котировки нефти могут вырасти до $72,7/барр. в ближайшее время - Sber CIB

Котировки нефти могут вырасти до $72,7 за баррель Brent в ближайшее время, говорится в комментарии Sber CIB.

"Внешний фон в пятницу умеренно позитивный для российского рынка, торги акциями могут открыться ростом. Нефть может вырасти с $72 до $72,7 за баррель, если сегодняшний ежемесячный отчет от международного энергетического агентства будет хорошим", - полагают аналитики инвестбанка.

Доллар в четверг подешевел против валют развивающихся рынков, но в данное время его ослабление может приостановиться. По мнению экспертов Sber CIB, рубль, скорее всего, останется около текущих уровней.

Инвесторы ждут повышения Банком России ключевой ставки на 0,5 процентных пункта, но рынок рублёвого долга, по мнению аналитиков инвестбанка, уже учел это решение в своих котировках.

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