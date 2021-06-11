Укрепление рубля усилило спрос на длинные ОФЗ - ПСБ

Укрепление рубля усилило спрос на длинные ОФЗ, и 10-летние выпуски с доходностью выше 7,2% смотрятся интересно для покупки, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Доходность 10-лених ОФЗ по итогам торгов в четверг снизилась до 7,28% годовых (-5 б.п.), при этом 1-летние ОФЗ выросли в доходности до 6,19% (+8 б.п.). Давление на ближний участок кривой ОФЗ оказывают высокие данные по инфляции (6% в мае и прогноз на уровне 6,1 - 6,2% в июне с учетом данных за первую неделю). В то же время укрепление рубля и снижение доходности длинных гособлигаций на глобальном рынке способствовало усилению спроса на ОФЗ срочностью более 5 лет. В пятницу динамика рынка ОФЗ будет зависеть от решения ЦБР по ставке и риторики регулятора относительно перспектив дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. Как мы отмечали ранее, 10-летние ОФЗ с доходностью выше 7,2% смотрятся интересно для покупки", - пишет эксперт банка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.