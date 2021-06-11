Цена нефти удержится в диапазоне $71-73/барр. - ПСБ

Цена нефти удержится в диапазоне $71-73 за баррель Brent, полагает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Котировки нефти Brent завершают третью неделю подряд ростом при поддержке ожиданий восстановления спроса в Европе, США и Китае. Наращивание темпов вакцинации населения должно обеспечить контроль над пандемией. Отчет ОПЕК показал, что организация сохраняет позитивный взгляд на вторую половину этого года, при этом прогноз по росту спроса на весь 2021г не поменялся (+5,9 млн барр./день). В пятницу выйдет отчет МЭА, где, как мы полагаем, могут быть повышены оценки по росту спроса, так как в прошлом отчете агентство смотрело на перспективы рынка нефти консервативно. Несмотря на некоторое затухание темпов роста цен на нефть под конец недели, ждем удержания Brent в зоне $71-73/барр.", - пишет Крылова.

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