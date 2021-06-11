Ключевые события пятницы в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут Решение по ставке ЦБР, внешнеторговый баланс РФ и саммит G7:

- Банк России примет решение по ставке (13:30 МСК).

- В России выйдут данные по внешнеторговому балансу.

- Mail.ru проведет годовое собрание акционеров.

- В Великобритании начнётся саммит "большой семерки" (G7).

- В США выйдет индекс потребительских настроений от Мичиганского университета и будут опубликованы данные по буровым установкам от Baker Hughes.

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