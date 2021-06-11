Идея дня: IPO Didi станет катализатором для акций Uber - "ВТБ Мои Инвестиции"

Ожидаемое IPO Didi станет катализатором для акций Uber Technologies, полагают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции".

"Didi - одна из крупнейших в мире служб такси - подала заявку на IPO. Оценка компании может составить от 70 до 100 млрд $, сообщает WSJ. Uber- входит в наш ТОП-10 акций США - владеет 12,8% Didi. Если IPO Didi состоится, это станет катализатором для акций Uber в дополнение к нашим ожиданиям сильных операционных результатов на фоне роста мобильности населения", - пишут эксперты инвестиционной платформы.

Uber - международная технологическая компания, разрабатывающая мобильные сервисы по вызову автомобилей с персональным водителем и доставке еды. Она оказывает услуги более чем в 900 городах в 70 странах, включая Россию.

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