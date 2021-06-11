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11 июня 2021 года 09:44

Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу продолжат снижение в ожидании роста ставки ЦБ РФ

Москва. 11 июня. Котировки рублевых корпоративных облигаций в пятницу продолжат постепенное сползание вниз в ожидании роста ставки ЦБ РФ, а также на фоне смешанных сигналов с мировых рынков капитала, полагают эксперты.

В США индексы акций накануне выросли на 0,1-0,8%, несмотря на данные об ускорении инфляции в США; индекс S&P500 (+0,5%) обновил максимум.

По данным Минтруда США, потребительские цены (индекс CPI) в США в мае подскочили на 5% в годовом выражении (максимальный рост с августа 2008 года), что ненамного превысило средний прогноз роста в 4,7% после подъема в апреле на 4,2%.

Усиление инфляции в США обусловлено, в частности, эффектом "низкой базы" мая 2020 года, а также ростом потребительского спроса благодаря снятию в стране ограничительных мер, введенных из-за пандемии COVID-19. Среди других факторов, способствующих ускорению инфляции, - подъем цен на сырьевые товары и перебои в цепочках поставок.

Многие экономисты объясняют скачок инфляции в прошлом месяце резким ростом цен на подержанные автомобили и грузовики, стоимость которых подскочила более чем на 7%, отмечает CNBC. Скорее всего, это временное явление, связанное с пандемией и ограниченным предложением.

Опасения по поводу ускорения инфляции оказывали давление на фондовый рынок в последний месяц. Инвесторы обеспокоены тем, что скачок роста цен увеличит расходы компаний, а также вынудит Федрезерв начать сворачивать стимулы. Однако некоторые аналитики считают эти опасения преждевременными.

В США число новых заявок на пособие по безработице на прошлой неделе сократилось до 376 тыс. (минимума с начала пандемии) при прогнозах на уровне 370 тыс. после 385 тыс. неделей ранее.

В пятницу в Азии динамика индексов акций смешанная (японский индекс Nikkei 225 подрос на 0,02%, китайский Shanghai Composite просел на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,4%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос на 0,1%).

На нефтяном рынке цены утром в пятницу умеренно проседают, но могут завершить ростом третью неделю подряд. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 9:00 МСК составила $72,41 за баррель (-0,2% и +0,4% в четверг), июльская цена WTI - $70,2 за баррель (-0,1% и +0,5% накануне).

ОПЕК в четверг повысил оценку потребления нефти в текущем году до 96,58 млн б/с (предыдущая оценка - 96,46 млн б/с).

В то же время, давление на рынок оказывают новости о снятии санкций США против нескольких иранских чиновников и энергетических компаний. Как сообщает The Wall Street Journal, некоторые источники, осведомленные о ходе переговоров по иранской ядерной программе, сказали, что администрация американского президента Джо Байдена пытается стимулировать переговоры.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг немного подросла по сравнению с предыдущим торговым днем, оставшись на уровнях средний значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 13,544 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,244 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций сохранили умеренную негативную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 10 июня снизился на 0,1% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 107,28 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,07%, опустившись до 719,03 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "ГТЛК-001Р-09-боб" (-0,93%), "ГПБ-001Р-17Р" (-0,59%) и "Роснефть-07" (-0,58%), а в лидерах роста - облигации "Роснефть 001Р-04" (+0,32%), " ГазпромКапитал-БО-001Р-04" (+0,25%) и "МТС-001P-03" (+0,14%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "С-Инновации" полностью разместило 2-летние облигации серии БО-П02 объемом 250 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 11% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 7 июня. Первый выпуск облигаций компании объемом 200 млн рублей был размещен 3 июля 2019 года, срок обращения - 2 года. Ставка купона с 1-го по 4-й составила 15%, с 5-го по 8-й - 14,5% годовых.

ООО "Энерготехсервис" полностью разместило выпуск 4-летних облигаций серии 001Р-04 объемом 1,5 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 9,9% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 10,27% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 6,7% от номинала будет погашено в даты выплаты 5-15-го купонов и еще 26,3% номинала в дату окончания 16-го купонного периода. Купоны квартальные.

"Газпром Капитал" 18 июня проведет сбор заявок на бессрочные облигации серии 001Б-02 объемом от 30 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - премия 160-175 базисных пунктов к 5-летним ОФЗ. Первый колл-опцион предусмотрен через 4,5 года с даты начала размещения, последующие колл-опционы каждые 5 лет по цене 100% от номинала. Решение об исполнении колл-опциона принимается эмитентом за 14 дней до даты колл-опциона. Процентная ставка купонов со 2-го по 9-й равна процентной ставке по 1-му купону.

"Атомэнергопром" ("дочка" "Росатома") 22 июня планирует собирать заявки инвесторов на выпуск 5-летних "зеленых" облигаций серии 001P-01 объемом 10 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее. Техразмещение запланировано на 25 июня. Владельцы "зелёных" облигаций имеют право требовать досрочного погашения в случае нарушения эмитентом условия о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения.

ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (ИСКЧ) утвердило выпуск 5-летних облигаций серии БО-01 объемом 300 млн рублей. По займу будет предусмотрено обеспечение исполнения обязательств в форме поручительства.

ПАО "Аэрофлот" (MOEX: AFLT) установило финальный ориентир ставки 1-го купона выпуска 5-летних облигаций серии П01-БО-01 объемом 24,65 млрд рублей на уровне 8,35% годовых. Ему соответствует доходность к погашению в размере 8,62% годовых. Техразмещение запланировано на 17 июня.

Inventive Retail Group (эмитент ООО "реСтор") установила ставку 1-го купона дебютного 3-летнего выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей на уровне 8,10% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 8,35% годовых. Техразмещение запланировано на срок не позднее 17 июня.

АО "Тринфико Холдингс" выкупило по оферте 120 тыс. и одну облигацию серии БО-01 по цене 100,6% от номинала. Объем выпуска составляет 1 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 12% выпуска. Количество выкупаемых бумаг составляло до 125 476 штук. Компания 27 марта 2019 года завершила размещение облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 10% годовых, к ней приравнены ставки остальных купонов. Выпуск сроком обращения 5 лет размещен по открытой подписке.


Опубликовано: /Финмаркет/
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