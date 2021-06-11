Лучше рынка в пятницу будут акции металлургов и банков - "Алор Брокер"

Лучше рынка в в пятницу будут акции металлургов и банков, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алор Брокер".

"Внешний фон в пятницу можно назвать слабо позитивным. После нашего закрытия фондовая Америка выросла. Слабо прибавляют американские фьючерсы сегодня с утра, нефть торгуется выше 72 долларов за баррель. Поэтому ждем роста индекса Мосбиржи с открытием торгов. Сегодня вновь нужно делать ставку на металлургов. Снижение мировых цен на сталь носило временный характер и было вызвано небольшой фиксацией прибыли спекулянтами на заявлении китайских властей о намерении бороться с ростом цен на сырьевые ресурсы и проведением антимонопольного расследования в отношении китайских сталеваров. Сейчас этот фактор уже отыгран", - отмечает аналитик инвесткомпании Алексей Антонов.

Эксперт обращает внимание также на то, что после просадки отскочили котировки золота, уйдя в район $1900 за унцию, сильно растут никель, алюминий и медь. В целом же восходящий тренд по российскому рынку акций остается в силе, но волатильность торгов в ближайшие дни повысится, полагает Антонов.

"Ждем решения Банка России по ключевой ставке. Считаем, что регулятор поднимет показатель на 0,5 п.п., но нельзя исключить и повышения на 0,75 п.п. Скорее всего, на последующей пресс-конференции глава ЦБ прямо объявит о том, что в ближайшие месяцы денежно-кредитная политика будет лишь ужесточаться. В этой связи интересны акции банковского сектора, которые выиграют от повышения ставки за счет роста процентной маржи и снижения оттока клиентов", - заключает эксперт "Алор Брокер".

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