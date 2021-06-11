Старт торгов по индексу Мосбиржи в пятницу пройдет в диапазоне 3815-3840 пунктов, считает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным изменением в пределах 0,1-0,3%, в районе 3815-3840 п. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3810, 3800 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3850, 3860 п. После близкого к нейтральному старта торгов индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует смешанное утреннее состояние внешнего фона", - прогнозирует эксперт.

Дополнительным фактором стабилизации локального рынка акций, на взгляд Манжоса, станут ожидания решения по уровню ключевой ставки ЦБ РФ (13:30 МСК) и последующих комментариев по этому поводу (15:00 МСК).

По мнению аналитика "Алго Капитала", во второй половине дня участники российских торгов будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США. Косвенное влияние на локальный рынок акций способна оказать публикация предварительной оценки июньского значения индекса потребительского доверия в США от Мичиганского университета.

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