Индекс S&P 500 обновил рекордный максимум, нефть дешевеет

Индекс S&P 500 обновил рекордный максимум, несмотря на данные об ускорении инфляции в США. Фондовые индексы Азии растут кроме Shanghai Composite. Нефть дешевеет, но может завершить неделю ростом, Brent - $72,25 за баррель.

Американские фондовые индексы повысились по итогам торгов в четверг, при этом S&P 500 обновил рекордный максимум, хотя данные министерства труда США показали ускорение инфляции в мае больше прогноза.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в мае подскочили на 5% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны. Темпы инфляции ускорились по сравнению с 4,2% в апреле и были максимальными более чем за 12 лет - с августа 2008 года.

Аналитики в среднем прогнозировали подъем потребительских цен в мае на 4,7%, сообщает Trading Economics.

Многие экономисты объясняют скачок инфляции в прошлом месяце резким ростом цен на подержанные автомобили и грузовики, стоимость которых подскочила более чем на 7%, отмечает CNBC. Скорее всего, это временное явление, связанное с пандемией и ограниченным предложением.

Опасения по поводу ускорения инфляции оказывали давление на фондовый рынок в последний месяц. Инвесторы обеспокоены тем, что скачок роста цен увеличит расходы компаний, а также вынудит Федеральную резервную систему (ФРС) США начать сворачивать стимулы.

Однако некоторые аналитики считают эти опасения преждевременными. "Мы считаем, что ФРС будет придерживаться мягкой денежно-кредитной политики в течение еще некоторого времени", - сказал стратег Wells Fargo Investment Institute Скотт Рен.

По его мнению, "ФРС не повысит ставки в этом или следующем году", однако представители регулятора, вероятно, "начнут сигнализировать, что они думают начать сокращение выкупа активов возможно уже этой осенью".

Тем временем количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 9 тыс. - до 376 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Это минимальное значение показателя с начала пандемии COVID-19.

Аналитики в среднем ожидали сокращения числа заявок до 370 тыс., свидетельствуют данные Trading Economics.

Акции GameStop Corp. в четверг упали на 27,6%, хотя компания в первом финквартале сократила чистый убыток и увеличила выручку. Помимо этого, владелец сети магазинов видеоигр и потребительской электроники объявил о назначении нового главы компании и финансового директора. GameStop также объявила о планах со временем разместить "по рыночной цене" до 5 млн акций.

Бумаги DoorDash Inc. прибавили в цене 5,8%. Американский сервис доставки еды планирует выйти на азиатский рынок, начав предоставлять услуги в Японии.

Котировки акций RH Inc. (SPB: RH) подскочили на 15,7%. Американский производитель мебели и других товаров для дома RH Inc. вернулся на прибыльный уровень в первом квартале 2021 финансового года и улучшил годовой прогноз.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 19,1 пункта (0,06%) и составил 34466,24 пункта.

Standard & Poor's 500 поднялся на 19,63 пункта (0,47%) - до 4239,18 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 108,58 пункта (0,78%) и составил 14020,33 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу повышаются, исключением является только рынок материкового Китая.

Глава Банка Кореи Ли Чжуйоль дал понять, выступая в пятницу на праздновании 71-й годовщины создания ЦБ, что денежно-кредитная политика начнет ужесточаться. Возможно, это произойдет уже в текущем году, то есть быстрее, чем прогнозировали аналитики, отмечает The Wall Street Journal.

"Текущая мягкая политика должна быть нормализована упорядоченным образом в подходящее время", - сказал руководитель Банка Кореи. Он отметил, что сроки и темпы повышения процентных ставок должны определяться на основе тщательного анализа событий, связанных с пандемией COVID-19, силы и устойчивости восстановления экономики и других факторов.

Базовая ставка в Южной Корее находится на историческом минимуме в 0,5% годовых с мая прошлого года. Эксперты ранее ожидали, что ее повышение начнется в 2022 году, однако теперь некоторые из них не исключают вероятности того, что это произойдет уже в ноябре текущего года.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:18 МСК поднялся на 0,7%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. в ходе торгов в пятницу не изменилась, автопроизводителя Hyundai Motor - выросла на 1,3%.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:23 МСК увеличился на 0,02%.

В число лидеров роста котировок входят акции фармацевтических Eisai Co. (+4,9%) и Chugai Pharmaceutical Co. (+2,4%), продавца товаров и услуг для развлечения Bandai Namco Holdings Inc. (+3,5%), почтового оператора Japan Post Holdings Co. (+2,8%).

Также дорожают бумаги производителя чипов Advantest Corp. (+0,6%), производителя потребительской электроники Sony (+0,65%), автомобильной Toyota Motor (+0,3%).

При этом снижается стоимость инвестиционно-технологической SoftBank Group (-0,4%), крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing (-0,5%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:29 МСК снизился на 0,4%, при этом отрицательная динамика зафиксирована впервые за три торговых сессии. В то же время гонконгский Hang Seng прибавил 0,4%.

Наиболее значительное повышение в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже показывают котировки бумаг производителя солнечных панелей Xinyi Solar Holdings Ltd. (+4,8%) и представителей нефтяной отрасли PetroChina Co. (+4,7%), Sinopec (+2,7%) и CNOOC (+2,3%), а также интернет-компании Meituan (+2,6%).

Растет стоимость интернет-гиганта Tencent Holdings (+0,5%) и автомобильной Geely Automobile Holdings Ltd. (+1,1%).

Между тем дешевеют акции фармацевтической Sino Biopharmaceutical Ltd. (-2,2%), крупнейшего производителя молочной продукции в стране China Mengniu Dairy Co. (-1,3%), онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding Ltd. (-1,2%), производителя бытовой электроники Xiaomi Corp. (-0,5%).

Австралийский S&P/ASX 200 к 8:18 МСК поднялся на 0,2%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла на 1,2% и на 0,2% соответственно.

Существенно дорожают бумаги других представителей данной отрасли, включая Resolute Mining Ltd. (+7,7%), Lynas Rare Earths Ltd. (+7%), Perseus Mining Ltd. (+5,6%).

Цены на нефть эталонных марок снижаются на торгах в пятницу, но могут продемонстрировать рост по итогам третьей недели подряд.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК в пятницу составляет $72,25 за баррель, что на $0,27 (0,37%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты выросли на $0,3 (0,4%) - до максимальных с мая 2019 года $72,52 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $70,03 за баррель, что на $0,26 (0,37%) ниже итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в четверг стоимость этих контрактов увеличилась на $0,33 (0,5%) - до $70,29 за баррель. Это максимальный уровень с октября 2018 года.

"На нефтяные цены в основном влияет оптимизм по поводу спроса в Западном полушарии, поскольку США почти полностью возобновили экономическую активность, а Европа постепенно возобновляет ее", - сказала глава Vanda Insights Вандана Хари, которую цитирует S&P Global Platts.

На европейском рынке авиационного топлива наблюдаются признаки восстановления на фоне роста авиаперевозок в регионе на 17% за две минувшие недели, отмечают аналитики ANZ со ссылкой на данные Европейской организации по обеспечению безопасности воздушной навигации Eurocontrol.

Помимо этого, ОПЕК в четверг повысил оценку потребления нефти в текущем году до 96,58 млн б/с (предыдущая оценка - 96,46 млн б/с).

"ОПЕК дал позитивный прогноз спроса во втором полугодии. Организация ожидает скачка спроса на 5 млн б/с по мере выхода мира из пандемии", - отмечают аналитики ANZ.

В то же время, давление на рынок оказывают новости о снятии санкций США против нескольких иранских чиновников и энергетических компаний. Как сообщает The Wall Street Journal, некоторые источники, осведомленные о ходе переговоров по иранской ядерной программе, сказали, что администрация американского президента Джо Байдена пытается стимулировать переговоры.