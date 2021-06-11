Снижение котировок акций ГК ПИК выглядит обоснованным - BCS Express

Снижение котировок акций "ГК ПИК" в четверг на 2,4% выглядит обоснованным, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Снижение акций можно списать на банальную техническую коррекцию. Акции девелопера с начала года поднимались на 90%. Отмечается сильная перекупленность, так что откат выглядит обоснованным. Ближайшие цели волны падения могут быть в диапазоне 1000-1040 руб. Даже с учетом фактора продления программы льготной ипотеки акции сложно назвать дешевыми и недооцененными по текущим уровням. При этом в целом взгляд на перспективы бизнеса, естественно, положительный в условиях высокого спроса на недвижимость, роста операционных показателей, а также общей консолидации сектора, от которой выигрывают крупнейшие игроки", - отмечает аналитик инвесткомпании.

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