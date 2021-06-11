Реакция рынка на повышение ставки ЦБ РФ до 5,5% будет спокойной - "Фридом Финанс"

Реакция рынка на повышение ставки ЦБ РФ до 5,5% годовых будет спокойной, считает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

"Банк России в пятницу проведет заседание по монетарной политике. Мы ожидаем, что ключевая ставка будет повышена на 0,5 п.п., до 5,5% годовых. Однако даже в этом случае она будет ниже инфляции, а значит, денежно-кредитная политика фактически останется мягкой. Инфляция, составившая более 6% в мае, может не вернуться к целевым показателям ранее I полугодия 2022г. По всей видимости, ЦБ будет поддерживать ключевую ставку на уровне на 0,5 п.п. ниже инфляции", - прогнозирует эксперт инвесткомпании.

При этом рубль демонстрирует устойчивость на фоне роста нефтяных котировок, подчеркивает Ващенко. Впервые с середины 2000-х высокие темпы повышения цен не приводят к ослаблению национальной валюты, что, на взгляд аналитика, может свидетельствовать о вступлении экономики в фазу инфляционного роста, для которой характерны умеренно высокие ставки и инфляция наряду с относительной стабильностью рубля и значительными темпами роста ВВП.

"Мы не ожидаем, что регулятор откажется от политики инфляционного таргетирования, по крайней мере, в текущем году, хотя при инфляции более 6% поддерживать ценовую стабильность, на наш взгляд, будет сложнее (указанный выше показатель в экономической науке 90-х считался границей между ползучей (стимулирующей спрос) и галопирующей (угнетающей предложение) инфляцией). Впрочем, если российским властям удастся обеспечить темпы роста экономики на уровне мировых (5,8% в 2021г и 4,4% в 2022г по прогнозу Всемирного банка), то таргетирование инфляции может стать не основной задачей. Мы полагаем, что реакция рынка на повышение ставки на 0,5 п.п. будет спокойной. Рост в акциях банков и сырьевого сектора продолжится", - резюмирует аналитик "Фридом Финанс".

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