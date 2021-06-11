Индекс Мосбиржи начнет торги в пятницу, скорее всего, нейтрально - BCS Express

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в пятницу, скорее всего, нейтрально, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Внешний фон в пятницу с утра смешанный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии в четверг остались примерно на тех же уровнях. Азиатские рынки торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 растут на 0,05%, нефть Brent в минусе на 0,7% и находится около уровня $72. С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи пройдет рядом с уровнем закрытия четверга", - пишет аналитик инвесткомпании.

По мнению Карпунина, локальная перегретость и нахождение рынка около исторических максимумов делает его чувствительным к негативным новостям.

"Впрочем, по индексу Мосбиржи не ожидается слома восходящего тренда. Для этого нужно опускаться ниже 3600-3620 п., что при прочих равных сегодня маловероятно. Наверху в качестве ближайшего ориентира по-прежнему выделяем район 3875-3895 п.", - заключает эксперт BCS Express.

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