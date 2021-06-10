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10 июня 2021 года 19:47

Рубль вечером ускорил рост к доллару и евро благодаря спросу на риск на внешних рынках и продолжающей дорожать нефти

Москва. 10 июня. Доллар и евро усилили снижение на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль ускорил рост к бивалютной корзине на фоне позитивной динамики внешних рынков и дорожающей нефти.

Курс доллара США составил 71,89 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 41 копейку ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 87,51 руб./EUR1, подешевев на 58 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 48,65 копейки - до 78,92 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно ускорил темпы роста к доллару и евро на вечерних торгах благодаря повышению спроса на риск и позитивной динамике внешних рынков. Настроение игрокам в четверг вечером задали данные по потребительской инфляции в США, которые заметно превысили прогнозы аналитиков.

С одной стороны, инвесторы обеспокоены тем, что скачок роста цен увеличит расходы компаний, а также вынудит Федеральную резервную систему (ФРС) США начать сворачивать стимулы. С другой, игроки все сильнее убеждаются, что эти опасения преждевременны, как об этом регулярно заявляют и сами представители американского центробанка.

Как отчиталось министерство труда страны, потребительские цены (индекс CPI) в США в мае подскочили на 5% относительно того же месяца прошлого года. Темпы инфляции ускорились по сравнению с 4,2% в апреле и были максимальными более чем за 12 лет - с августа 2008 года. Аналитики в среднем прогнозировали подъем потребительских цен в мае на 4,7%, напоминает Trading Economics.

Банк России проведет очередное заседание совета директоров по денежно-кредитной политике в пятницу, 11 июня. Резкое ускорение инфляции в РФ не оставило у аналитиков сомнений в повышении ставки ЦБ уже в эту пятницу сразу на 50 базисных пунктов (б.п.). Консенсус среди экспертов по ужесточению денежно-кредитной политики (ДКП) именно таким шагом был достигнут впервые в истории инфляционного таргетирования.

Чашу весов в пользу повышения ставки на 50 б.п. склонил выход годовой инфляции в России за пределы 6%. Некоторые экономисты после публикации Росстатом данных по ИПЦ за май пересмотрели свои прогнозы в сторону большего шага ужесточения денежно-кредитной политики (до этого они ждали повышения ставки на 25 б.п.).

Инфляция в РФ в мае 2021 года ускорилась до 0,74% с 0,58% в апреле, сообщил в понедельник Росстат. Эти данные превысили ожидания аналитиков (консенсус-прогноз равнялся 0,6%). В годовом выражении инфляция повысилась до 6,02% с 5,53% на конец апреля и 5,79% на конец марта (это был максимум с ноября 2016 года).

Банк России в марте 2021 года сделал первый шаг в сторону нормализации ДКП, повысив ключевую ставку на 25 б.п. - до 4,5% с исторического минимума в 4,25%. В апреле регулятор повысил ее еще на 50 б.п. - до 5%. Совет директоров ЦБ 11 июня будет рассматривать варианты повышения ставки на 25 или 50 б.п., вероятность сохранения ставки меньше, сообщила на прошлой неделе первый зампред Банка России Ксения Юдаева.

"В четверг российская валюта уверенно укрепляется как к доллару, так и евро. Курс доллара при этом опустился ниже 72 рублей и обновил минимумы с июля 2020 года. Участники рынка ждут от ЦБ увеличения ставки на завтрашнем заседании после того, как данные по инфляции в РФ за май оказались выше прогноза, а рост цен превысил 6% при целевом уровне регулятора в 4%. В силу этих обстоятельств увеличение ключевой ставки на 50 б.п. является вероятным сценарием. Выход статистики по инфляции в США, которая по итогам мая превысила прогноз и выросла до 5% г/г, не испугал рынки, которые, по всей видимости, были готовы к такому развитию событий и уже отражали его в ценах активов. Похоже, что инвесторы продолжают верить в заверения представителей ФРС о том, что рост инфляции является временным явлением, а также в то, что этот временный рост не способен существенным образом повлиять на сроки и темпы сокращения стимулов американским регулятором", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов.

"В ходе торгов в четверг отечественная валюта обновила свое максимальное значение по отношению к доллару США почти за 11 месяцев. По отношению к евро рубль укрепился до трехмесячного максимума. В целом же российский рубль продолжает демонстрировать не характерную для него устойчивость обменного курса. Уже в течение полутора месяцев его укрепление носит почти безоткатный характер. Такая ситуация создает вероятность более или менее масштабного возвратного коррекционного движения. Однако целый ряд значимых фундаментальных факторов пока сдерживает указанный сценарий. В начале июня в пользу укрепления российского рубля выступают такие факторы, как высокие цены на нефть, позитивные ожидания итогов саммита президентов РФ и США, а также ожидаемое повышение в ближайшую пятницу величины ключевой ставки ЦБ РФ сразу на 0,5%", - говорит старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжон.

Тем временем Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам заседания в четверг ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%. Ставка по маржинальным кредитам оставлена на уровне 0,25%.

ЕЦБ также не стал менять объем экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), оставив его на уровне 1,85 трлн евро, как и ожидали эксперты. При этом регулятор сообщил, что выкуп активов в рамках PEPP в текущем квартале продолжит осуществляться значительно более высокими темпами, чем в первые месяцы этого года.

При этом ЕЦБ улучшил прогноз роста ВВП еврозоны в 2021 году до 4,7% с 4,1%. Прогноз инфляции в этом году был повышен до 1,9% с 1,5%.

В следующую среду, 16 июня, в Женеве должна состояться встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена. Это будет их первая очная встреча с того момента, как Байден стал главой Белого дома. Как сообщили в четверг в МИД Швейцарии, переговоры пройдут на вилле Ла Гранж в одноименном парке в Женеве.

"Знаменитая вилла Ла Гранж примет (саммит - ИФ) президента Байдена и Путина 16 июня", - говорится в сообщении ведомства в твиттере. "Швейцария благодарит обе страны за доверие, выраженное посредством выбора Женевы (для проведения саммита - ИФ)", - отмечается в нем.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил сообщение швейцарского МИДа о том, что местом проведения саммита РФ-США станет вилла Ла Гранж.

Ранее швейцарские СМИ уже сообщали, что вероятным местом проведения саммита может стать вилла Ла Гранж. Одноименный парк был закрыт для посещения ранее на этой неделе. Кроме того, как отмечали местные СМИ, в районе парка постепенно усиливают меры безопасности. В парке присутствуют военные, а также сотрудники служб безопасности.

Цены на нефть эталонных марок ускорили темпы роста в ходе торгов в четверг после того, как ОПЕК повысил оценку спроса в текущем году.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК в четверг увеличилась на 0,5% - до $72,58 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла к этому времени на 0,46% - до $71,58 за баррель.

С учетом сохранения прогноза темпа роста спроса на нефть в 2021 году в объеме 5,95 млн баррелей в сутки (б/с) ОПЕК теперь ожидает, что в 2021 году потребление нефти в мире составит 96,58 млн б/с (предыдущая оценка - 96,46 млн б/с), говорится в июньском отчете организации.

ОПЕК также пересмотрел показатели потребления нефти в 2019 году и в 2020 году - по 2019 году показатель снижен на 20 тыс. б/с - до 99,97 млн б/с, а за 2020 год оценка повышена с 90,51 млн б/с до 90,63 млн б/с (на 120 тыс. б/с).

Ранее в ходе торгов в четверг нефть снижалась в цене на фоне существенного увеличения запасов нефтепродуктов в США, которое омрачает оптимизм в отношении спроса во время летнего автомобильного сезона в стране. Запасы бензина в США на прошлой неделе выросли на 7 млн баррелей, дистиллятов - на 4,4 млн баррелей. При этом запасы нефти в стране упали на 5,2 млн баррелей, в то время как аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали сокращение на 4,1 млн баррелей.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 11 июня на 11,45 копейки, до 72,1974 руб./$1, и уменьшил курс евро всего на 0,49 копейки, до 87,8065 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в четверг на 1,23 копейки по отношению к среде и составил 72,1086 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 9,36 копейки и составил 72,0577 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 332,363 млн, из которых $797,197 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 535,166 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 5,45 копейки, до 87,8296 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 18,71 копейки и составил 87,7688 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR558,013 млн, из которых EUR221,186 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR336,827 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов заметно выросли в четверг в ожидании повышения ключевой ставки ЦБ РФ. Ставка MosPrime Rate "овернайт" увеличилась на 6 базисных пунктов (б.п.) - до 5,21% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 8 б.п. - до 5,28% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев выросли на 7 б.п. каждая - до 5,65%, 6,14% и 6,31% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
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