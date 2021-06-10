Рынок акций РФ в четверг консолидировался, индекс Мосбиржи локально обновил максимум и откатился

Москва. 10 июня. Рынок акций РФ в четверг продемонстрировал смешанную динамику blue chips и индексов на фоне позитивных сигналов с внешних площадок на новостях от Европейского Центробанка, а также статистики по рынку труда США, однако ожидания роста ставки ЦБ РФ в пятницу вызвали выборочную фиксацию прибыли в ряде бумаг. Индекс МосБиржи в течение сессии обновил исторический максимум, после чего сдал назад, в росте среди blue chips лидировали обновившие максимумы акции "АЛРОСА".

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 3827,71 пункта (-0,4%, максимум дня и новый пик - 3847,89 пункта), индекс РТС - 1677,36 пункта (+0,2%); цены "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 3%.

Доллар упал до 71,88 рубля (-0,43 рубля).

Подешевели акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,1%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,8%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,7%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (-0,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,5%), "Московской биржи" (-0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,4% и -0,1% "префы"), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,4% и -0,5% "префы"), "Аэрофлота" (-0,3%), "Газпрома" (-0,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,1%).

Группа "Аэрофлот" (MOEX: AFLT) сократила пассажиропоток в мае на 26% к маю "доковидного" 2019 года, до 3,6 млн человек, сообщила оперативные данные Росавиация.

Пассажиропоток авиакомпаний РФ в мае 2021 года упал на 18% в сравнении с маем 2019 года, до 8,78 млн человек. В сравнении с маем 2020 года, когда внутренние и зарубежные рейсы из РФ были ограничены из-за COVID-19, пассажиропоток вырос более чем в 9 раз, следует из оперативных данных Росавиации.

Поднялись к новым максимумам акции "АЛРОСА" (+3,6%, до 133,39 рубля), выросли акции "ММК" (MOEX: MAGN) (+2,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,1%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (+0,1%).

"АЛРОСА" в мае реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму $365 млн, говорится в сообщении компании. По сравнению с апрелем ($401 млн) продажи снизились на 9%. Продажи алмазного сырья в мае составили $346 млн, бриллиантов - $19 млн.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в четверг провела заседания по поводу возбужденных весной дел в отношении "Северстали" и "Магнитогорского металлургического комбината" по признакам установления и поддержания монопольно высокой цены на горячекатаный прокат, очередное заседание назначено на 30 июня, рассказал "Интерфаксу" источник в металлургической отрасли. Заседание по делу "Новолипецкого металлургического комбината" состоится в пятницу.

В пресс-службе ФАС подтвердили факт переноса рассмотрения на 30 июня, добавив, что к делу привлечены "Газпром" (MOEX: GAZP) и Союз "Объединение вагоностроителей", которые располагают сведениями о рассматриваемых обстоятельствах дел.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, рубль продолжает укрепляться, реализуя ожидания повышения ставки ЦБ РФ, а также встречи президентов РФ и США 16 июня в Женеве. Нефть оказывает дополнительную поддержку, поскольку Brent вновь вернулась выше $72 за баррель.

Вышедшая статистика по инфляции в США немного увеличила волатильность на рынках. Инфляция в мае оказалась чуть выше ожиданий, что может повлечь укрепление доллара. Тем временем, ЕЦБ ждет ускорения восстановления экономики во II полугодии. Регулятор продолжит активно скупать облигации более быстрыми темпами в предстоящем квартале. Кроме того, объем программы экстренной покупки активов (PEPP) может быть пересмотрен, отмечает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, бумаги "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+7,7%) в четверг поддержали новости о решении акционеров Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) направить на дивиденды по результатам 2020 года 48,8 млрд руб., из которых РФ получит около 11,7 млрд руб. "Транснефть" управляет 24% акций КТК, которые принадлежат РФ, и еще 7% через "КТК Компани".

В США индекс S&P 500 обновил исторический максимум, несмотря на превысившие прогнозы данные по инфляции. На рынке рассчитывают на временный характер инфляции и ждут комментариев ФРС на заседании следующей недели.

Нефть Brent поднялась в область многолетних максимумов ($72,9 за баррель), поддержку оказало улучшение прогнозов ОПЕК по спросу. Так, в ОПЕК ожидают более быстрого восстановления глобального спроса на нефть во второй половине 2021 года и сокращения избытка запасов в хранилищах. В картеле при этом не изменили прогноз по росту мирового спроса на нефть в этом году (на 6 млн б/с). Настораживающим для покупателей сигналом, однако, является падение импорта нефти в Китай в мае до 9,7 млн б/с, до 5-месячного минимума. В пятницу ежемесячные данные и прогнозы по рынку представит Международное энергетическое агентство.

Индексы МосБиржи и РТС в четверг обновили очередные максимумы, от которых отступили к концу сессии. Рынок остается в зоне перекупленности, что заставляет инвесторов осторожничать. Долларовый индекс РТС сохраняет потенциал роста в район 1700 пунктов, который может быть реализован в том числе благодаря укреплению рубля, в то время как рублевый индикатор почти достиг краткосрочной цели 3850 пунктов. В пятницу особенно важным для российского рынка и рубля будет заседание ЦБ РФ, от которого ожидают очередного ужесточения денежно-кредитной политики. Последнее позитивно для рубля и может стать умеренным негативом для рынка акций. Ориентир по индексу МосБиржи на 11 июня - 3760-3860 пунктов, считает Кожухова.

Как отмечает аналитик ИК "Русс-инвест" Евгений Колесников, акции "АЛРОСА" отреагировали ростом на показатели майских продаж алмазного сырья и бриллиантов. Со стороны конечного потребления на всех ключевых рынках сохраняется высокий спрос на ювелирную продукцию. По словам руководства компании, в США спрос за первые четыре месяца превысил "допандемийные" уровни 2019 года на 30%, в Китае - на 10%. Кроме того, высокий спрос на алмазное сырье сохраняется и со стороны гранильного сектора в Индии. За последний месяц акции "АЛРОСА" прибавили порядка 16%, чему способствовали ожидаемо сильная финансовая отчетность и оптимистичные оценки менеджмента компании.

Что касается технического взгляда, то акции компании выглядят несколько перегретыми, и вероятнее всего, бумаги продемонстрируют локальную коррекцию в ближайшей перспективе, считает аналитик.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, индекс потребительских цен в США существенно превысил прогноз, достигнув 5% впервые с 2008 года. Однако количество обращений за пособиями в США было немного выше ожиданий, отражая относительную слабость рынка труда. Это смягчило эффект от негатива, связанного с высокими темпами инфляции, так как ФРС не раз заявляла, что считает их временными, а восстановление рынка труда - приоритетной целью монетарных стимулов.

Мировые рынки акций и нефтяные цены продолжили подъем, а рубль обновил 10-месячный максимум к доллару. Дополнительным фактором спроса на рублевые активы продолжает выступать приближение встречи президентов России и США 16 июня, объявление которой уже снизило геополитические риски. Есть надежды, что по итогам саммита появится прогресс в деле улучшения двухсторонних отношений. Это способно оказать долгосрочную поддержку рублевым активам.

В четверг преобладала позитивная динамика индексов в Азии (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,5%, гонконгский индекс Hang Seng просел на 0,01%), в Европе отмечается консолидация (индексы DAX и CAC 40 просели на 0,1-0,3%, FTSE подрос на 0,1%), растут индексы в США (индекс S&P 500 прибавил 0,4% и обновил максимум) на новостях от ЕЦБ и американской статистике.

На заседании в четверг ЕЦБ ожидаемо оставил ключевые ставки на текущих уровнях и не стал менять объем экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), оставив его на уровне 1,85 трлн евро.

Совет управляющих ЕЦБ ожидает, что ключевые ставки останутся на текущих уровнях или ниже до тех пор, пока инфляция не будет "уверенно" приближаться к целевому уровню, составляющему чуть ниже 2%.

Вместе с тем, ЕЦБ сообщил, что выкуп активов в рамках PEPP в текущем квартале продолжит осуществляться значительно более высокими темпами, чем в первые месяцы этого года. Центробанк продолжит выкуп активов как минимум до конца марта 2022 года и в любом случае до тех пор, пока не сочтет, что кризис, вызванный пандемией коронавируса, завершился.

Председатель ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что ускорение инфляции обусловлено временными факторами и ожидается постепенное усиление инфляционного давления. ЕЦБ повысил прогноз роста ВВП еврозоны в 2021 году до 4,6% с 4%, а также в 2022 году - до 4,7% с 4,1%. Также регулятор повысил прогноз инфляции в еврозоне в 2021 году до 1,9% с 1,5%, на 2022 год - до 1,5% с 1,2%, на 2023 год - оставлен на уровне 1,4%.

В США число новых заявок на пособие по безработице на прошлой неделе сократилось до 376 тыс. (минимума с начала пандемии) при прогнозах на уровне 370 тыс. после 385 тыс. неделей ранее.

По данным Минтруда США, потребительские цены (индекс CPI) в США в мае подскочили на 5% в годовом выражении (максимальный рост с августа 2008 года), что ненамного превысило средний прогноз роста в 4,7% после подъема в апреле на 4,2%.

Усиление инфляции в США обусловлено, в частности, эффектом "низкой базы" мая 2020 года, а также ростом потребительского спроса благодаря снятию в стране ограничительных мер, введенных из-за пандемии COVID-19. Среди других факторов, способствующих ускорению инфляции, - подъем цен на сырьевые товары и перебои в цепочках поставок.

Федеральная резервная система США ранее заявляла, что инфляционное давление является временным, поскольку экономика продолжает восстанавливаться после кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Однако ускорение темпов подъема потребительских цен вызывает беспокойство у аналитиков и трейдеров.

На нефтяном рынке цены в четверг возобновили рост после того, как ОПЕК повысил оценку спроса в текущем году; цена Brent к 18:50 МСК находилась на $0,4 выше уровня суточной давности. Стоимость августовских фьючерсов на Brent вечером в четверг составила $72,54 за баррель (+0,4% и без изменений в среду), июльская цена WTI - $70,24 за баррель (+0,4% и -0,1% накануне).

ОПЕК в своем июньском отчете пересмотрел показатели потребления нефти в 2019 году и в 2020 году. С учетом сохранения прогноза темпа роста спроса на нефть в 2021 году в объеме 5,95 млн б/с ОПЕК теперь ожидает, что в 2021 году потребление нефти в мире составит 96,58 млн б/с (предыдущая оценка - 96,46 млн б/с).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (+17% и +23,6% "префы"), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+10% и +3,2% "префы"), "Транснефти" (+7,7% "префы"), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (+3,8%), ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (+3,4%, до 2945 рублей).

ПАО "Белуга групп" провело накануне в рамках SPO размещение 12,7% акций, которое прошло по нижней границе ранее объявленного коридора 2800-3200 рублей. Бумаги в течение нескольких дней на новостях о продаже пакета падали с уровней в районе 3700 рублей за штуку и накануне опускались до уровня цены SPO, после чего в четверг отскочили вверх.

Подешевели из-за отсечки дивидендов бумаги "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) (-9,6%, до 0,395 рубля; дивиденды за 2020 год - 0,0335 рубля на акцию), также просели бумаги ПАО "ТНС энерго Нижний Новгород" (MOEX: NNSB) (-7,5% и -5,4% "префы"), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (-2,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 84,25 млрд рублей (из них 9,42 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 8,6 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 8,54 млрд рублей на акции "АЛРОСА").